Khách World Cup sốc với văn hóa 'tiền bo' kiểu Mỹ: Trả đủ tiền vẫn mất thêm 20%

(VTC News) -

Theo New York Post, các chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ tại New York cho biết lượng khách tăng mạnh nhờ World Cup 2026 cải thiện đáng kể doanh thu. Tuy nhiên, nhiều du khách đến từ châu Âu, Nam Mỹ và các khu vực khác lại không quen với văn hóa tiền boa (hay tiền bo, tiền tip) vốn phổ biến tại Mỹ.

Ước tính khoảng 1,2 triệu cổ động viên đã đổ về khu vực New York - New Jersey để theo dõi các trận đấu World Cup trên sân MetLife. Các quán bar và nhà hàng luôn kín chỗ từ sáng sớm đến tận đêm khuya khi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu và ăn mừng cho chiến thắng của các đội tuyển yêu thích.

Louise Daggett, nhân viên phục vụ tại McCarthy's Pub ở Manhattan, cho biết phần lớn các vị khách đều rất thân thiện và nhiệt tình. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra bối rối khi nhận hóa đơn và không hiểu vì sao cần phải để lại tiền boa.

Theo cô, nhiều nhóm khách ngồi nhiều giờ, gọi hàng chục ly bia và có hóa đơn lên tới gần 700 USD (hơn 18 triệu đồng) nhưng không nắm rõ văn hóa boa tiền ở Mỹ.

Các quán bar và nhà hàng ở Mỹ luôn kín chỗ từ sáng sớm đến tận đêm khuya trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Trước thực trạng này, một số nhà hàng tại các thành phố đăng cai World Cup như Kansas City, Atlanta và Philadelphia đã bắt đầu tự động cộng thêm 20% phí phục vụ vào hóa đơn. Những người ủng hộ biện pháp này cho rằng đây là cách bảo vệ thu nhập cho nhân viên phục vụ, vốn phụ thuộc đáng kể vào tiền boa.

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia châu Âu, khách hàng gần như không phải boa tiền vì người lao động không phụ thuộc vào tiền boa. Do đó, khách hàng thường cho rằng chi phí phục vụ đã được tính trong số tiền họ thanh toán.

Anne Calimano, chủ quán Hurley's Saloon tại New York, cho biết các nhân viên của bà đã học cách thích nghi với thực trạng này. Bà cho rằng khách du lịch rõ ràng thường không boa tiền cho nhân viên phục vụ như khách Mỹ. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do khác biệt văn hóa chứ không phải vì họ keo kiệt.

Thu nhập của nhân viên phục vụ ở Mỹ vốn phụ thuộc đáng kể vào tiền boa.

Dù vậy, phần lớn chủ quán vẫn đánh giá World Cup mang lại tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh. Nhiều cơ sở ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong giai đoạn vốn thường khá vắng vẻ của năm.

Nhân viên pha chế Cathal Reynolds tại Garvey's Irish Pub cho rằng các cổ động viên đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho vé máy bay, khách sạn và vé xem bóng đá trước khi đến Mỹ. "Họ đã chi rất nhiều để có mặt ở đây. Tôi không quá bận tâm về chuyện tiền boa", Reynolds nói.

Tuy nhiên, anh cũng khuyên các du khách nên tìm hiểu và tôn trọng những văn hóa địa phương khi đến Mỹ. "Nếu đã đến đây, bạn hãy thử hòa mình vào văn hóa bản địa. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp mọi người có trải nghiệm tốt hơn rất nhiều", anh cho biết.