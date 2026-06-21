Tấp nập thi công đường huyết mạch kết nối sân bay Long Thành

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên dự án đường tỉnh 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19. Các đơn vị tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Cùng với các tuyến đường T1, T2, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TP.HCM, đường tỉnh 25C được xác định là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành với khu vực Nhơn Trạch và TP.HCM.
Dự án đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có chiều dài khoảng 2,65 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tuyến có điểm đầu giao với Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối kết nối Quốc lộ 51 (xã Long Phước), đồng thời xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường thi công diễn ra khẩn trương trên toàn tuyến. Tại nút giao giữa đường tỉnh 25C với Quốc lộ 51 và đường T1, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thiện, mặt đường đã được thảm nhựa.
Trong khi đó, khoảng 1,5 km đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 12 đã hoàn thành cấp phối đá dăm và đang chờ thảm nhựa.
Ở đoạn gần Hương lộ 19, các đơn vị thi công tập trung xử lý nền đường, triển khai khoan cọc nhồi để chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.
Đối với cầu Bà Ký, công trình đang được thi công phần móng và trụ cầu. Trên công trường, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới liên tục triển khai thi công hệ thống cống, đường ống kỹ thuật và các hạng mục hạ tầng liên quan.
Dọc toàn tuyến, nhiều mũi thi công được bố trí đồng thời. Các phương tiện san lấp, lu lèn nền đường hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
Theo ghi nhận tại công trường, đến nay công tác thi công nền và mặt đường đã hoàn thành hơn 70% khối lượng, trong khi tổng thể dự án đạt trên 45% giá trị theo hợp đồng. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 45 m, tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.
Đường tỉnh 25C là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, giữ vai trò là trục kết nối chính từ khu vực Nhơn Trạch và các khu công nghiệp đến sân bay Long Thành và TP.HCM.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ khai thác sân bay Long Thành trong thời gian tới.