Siêu nút giao gần 2.400 tỷ đồng dần lộ diện ở phía Tây Hà Nội

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối của mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm áp lực cho các tuyến đường trong khu vực. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho các khu đô thị vệ tinh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung của Thủ đô.