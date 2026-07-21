(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết miền Trung hôm nay 21/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ là những nơi có nền nhiệt cao nhất, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ có thời tiết dễ chịu hơn, ban ngày trời nắng nhưng nền nhiệt không quá cao. Chiều tối và đêm, hầu hết các khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa đến Huế

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động 27-30°C, phía Nam khu vực có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, nhiều nơi vượt 38°C, tạo nên đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Ban ngày trời nắng mạnh, cường độ bức xạ cao khiến nhiệt độ ngoài thực tế có thể cao hơn mức dự báo. Thời điểm từ 11-16h được xem là khoảng thời gian nắng nóng đạt đỉnh, làm tăng nguy cơ say nắng, mất nước và kiệt sức nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-29°C.

Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C, tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Trong khi đó, phía Nam khu vực có nhiệt độ từ 33-36°C, vẫn xuất hiện nắng nóng ở một số nơi.

Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dù lượng mưa không lớn, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và giao thông.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ

Khác với khu vực ven biển, Cao nguyên Trung Bộ có nền nhiệt thấp hơn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.Ban ngày trời nắng, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt tại khu vực đồi núi, vùng cao hoặc nơi có địa hình trống trải.

Khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với nắng nóng

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại miền Trung hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11-16h, khi nền nhiệt và cường độ bức xạ mặt trời ở mức cao nhất. Người lao động ngoài trời cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, nghỉ ngơi tại nơi râm mát và bổ sung đủ nước để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy rừng, cháy nổ do nền nhiệt cao kéo dài. Khi xuất hiện mưa dông, người dân không nên trú dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo để tránh rủi ro do sét đánh và gió giật mạnh.

Người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như bảo đảm an toàn trong mùa nắng nóng.