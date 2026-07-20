Mưa lũ ở Lai Châu làm 6 người tử vong, thiệt hại trên 270 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 9h ngày 20/7, đợt mưa lớn kéo dài từ 15/7 làm 6 người tử vong, 2 người mất tích (đều ở xã Mường Than), 10 người bị thương. Ước tính tổng thiệt hại trên 270 tỷ đồng, trong đó xã Mường Than thiệt hại trên 190 tỷ đồng, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai này.

Mưa lũ làm 252 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc ảnh hưởng do sạt lở, trong đó 28 căn bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, 526 hộ dân đã phải sơ tán hoặc đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Khu dân cư đội 11 (xã Mường Than, Lai Châu) gần bản Chít trên Quốc lộ 32 tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng. (Ảnh: Minh Đức)

Khoảng 408,5 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, vùi lấp hoặc cuốn trôi. Nhiều ao cá bị sạt bờ, vỡ tràn, 55 gia súc và gia cầm bị chết. Cùng với đó, nhiều tài sản, lương thực và vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Mưa lớn cũng gây sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 4H, 12, 32, 279 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên bản, khiến giao thông bị chia cắt, ách tắc tại nhiều vị trí. Hơn 2,5 km kênh mương bị hư hỏng; 3 trường học bị ảnh hưởng, trong đó có điểm bị đổ tường rào và sập nhà kho; một khu trụ sở công an và trạm y tế xuất hiện nguy cơ sạt lở; 30 cột điện bị gãy đổ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét ở Lai Châu. (Ảnh: Minh Đức)

Sau khi xảy ra mưa lũ, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Tỉnh cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc xã Lê Lợi.

Trong hai ngày 17/7 và 18/7, Lai Châu huy động hơn 1.000 người, gồm lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, đoàn thanh niên và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm nạn nhân, di dời người dân và tài sản. Cùng với đó, 11 máy xúc và 40 phương tiện được điều động phục vụ công tác cứu hộ và thông tuyến giao thông.

Tổng cộng 1.686 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Địa phương đã lên phương án bố trí tái định cư cho 24 hộ bị mất nhà. Dự án có tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà ở cấp IV và hạ tầng thiết yếu, dự kiến khởi công từ ngày 20/7 nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.

Đồng thời, tỉnh cũng rà soát, xây dựng phương án bố trí nơi ở mới lâu dài cho khoảng 200 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.