Nhìn từ trên cao những đoạn đường ven Hồ Tây sắp được mở rộng

Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Tây Hồ) cho biết tuyến đường ven hồ hiện là một trong những cung đường đẹp nhất Hà Nội nhưng nhiều đoạn còn chật hẹp. Theo ông, phương án mở rộng bằng cầu cạn nếu được triển khai hợp lý sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà vẫn giữ được không gian sống của người dân ven hồ. "Cái được lớn nhất là không phải giải phóng mặt bằng vào khu dân cư. Người dân vẫn giữ được nhà cửa, còn giao thông quanh hồ cũng có cơ hội được cải thiện", ông Hùng nói.