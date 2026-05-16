Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây

Video: Đại công trường xây Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên Văn hóa - Nghệ thuật Chuyên đề được khởi công ngày 5/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 191.000 m² tại trung tâm bán đảo Quảng An, với ba mặt giáp Hồ Tây.
Theo quy hoạch, dự án gồm Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) hiện đại, đa năng với sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và chính trị lớn của Thủ đô. Bên cạnh đó là Công viên Văn hóa - Nghệ thuật Chuyên đề, được định hướng trở thành không gian sáng tạo, vui chơi và du lịch văn hóa cho người dân và du khách. (Ảnh phối cảnh nhà hát sau khi hoàn thành)
Ghi nhận tại công trường những ngày giữa tháng 5/2026, nhiều hạng mục đầu tiên của giai đoạn 1 đang dần hiện rõ.
Trên khu vực thi công, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để triển khai phần móng, tầng hầm và kết cấu chịu lực của công trình.
Không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Các tổ đội thi công chia thành nhiều mũi, liên tục vận hành máy móc, gia công thép và xử lý các hạng mục kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Theo thiết kế, nhà hát có hai khán phòng chính. Trong đó, khán phòng opera có quy mô 1.797 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên sâu như giao hưởng, nhạc kịch và opera.
Khán phòng còn lại được thiết kế theo hướng đa năng với hệ thống ghế linh hoạt có thể tháo lắp. Không gian này đáp ứng khoảng 1.430 chỗ đứng cùng 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công, phù hợp tổ chức hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống và các sự kiện quy mô lớn.
Đến nay, những hạng mục được xem là quan trọng nhất của dự án như phần móng và tầng hầm cơ bản hoàn thiện. Sau khi hoàn tất xử lý nền móng, các đơn vị thi công chuyển sang lắp dựng khung thép chịu lực cho phần thân công trình.
Theo kế hoạch, sau giai đoạn dựng khung, công trường tiếp tục triển khai thi công mái vòm quy mô lớn.
Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và chính trị quy mô lớn của Thủ đô.
Nhà hát Ngọc Trai lấy cảm hứng từ những gợn sóng mặt hồ, thể hiện qua hệ mái vòm uốn cong mềm mại. Theo thiết kế, công trình sử dụng kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, có khả năng phản chiếu ánh sáng và màu sắc theo từng thời điểm trong ngày.