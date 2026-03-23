Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 08 thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình hành động nêu rõ quan điểm chỉ đạo là xác định con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển Hà Nội.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng số vốn 36.112 tỷ đồng, trong đó 250 dự án (dùng ngân sách thành phố) có tổng số vốn 20.942 tỷ đồng; 808 dự án (dùng ngân sách xã, phường) có tổng số vốn 15.170 tỷ đồng.

Trong danh mục nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m², với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, dự kiến 2.000 - 2.500 chỗ.

Hà Nội dự kiến xây nhà hát 2.000 tỷ đồng ở đường Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai.

Hà Nội cho biết đang quản lý 6 nhà hát nhưng các địa điểm hiện có đã đầu tư cách đây 20 năm, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không gian quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn.

Mặt khác, người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng có nhu cầu cao hơn về các hoạt động giải trí, sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa, nghệ thuật cao cấp. Vì vậy, việc đầu tư nhà hát có quy mô lớn hơn các nhà hát hiện có sẽ cung cấp thêm địa điểm để người dân được tiếp cận với âm nhạc giá trị cao.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây Trung tâm văn hóa thành phố có quy mô 20.000 chỗ ngồi ở trục cảnh quan sông Hồng; nghiên cứu xây công trình biểu tượng Thủ đô trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng ở khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề)…

Thành phố cũng đặt mục tiêu hình thành 15 - 20 Trung tâm công nghiệp văn hóa và Trung tâm phát triển thương mại văn hóa, Trung tâm thiết kế sáng tạo quy mô cấp thành phố và địa phương; xây dựng 10-15 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, có khả năng biểu diễn lâu dài và giới thiệu ra khu vực, quốc tế...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chương trình hành động đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo.