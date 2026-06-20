Diện mạo mới của tuyến đường từng bị ví như 'ruộng cày' ở Hà Nội

"Tôi sống ở khu vực này gần 10 năm. Trước đây mỗi lần đi qua đây đều phải giảm tốc độ vì ổ gà xuất hiện khắp nơi. Những hôm trời mưa việc di chuyển rất vất vả. Bây giờ mặt đường đã bằng phẳng hơn nhiều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn trước", anh Phạm Văn Thông, ở phố Định Công, cho biết.