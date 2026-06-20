Diện mạo mới của tuyến đường từng bị ví như 'ruộng cày' ở Hà Nội

Nối khu đô thị Đại Kim với cầu Định Công, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày do nằm giữa khu dân cư đông đúc. Từng là nỗi ám ảnh của người dân vì mặt đường xuống cấp, ổ voi, ổ gà dày đặc, tuyến đường này nay đã có diện mạo mới sau khi được sửa chữa, cải tạo, chấm dứt cảnh bụi bặm vào mùa khô, lầy lội mỗi khi mưa xuống.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 6/2026, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đã được thảm nhựa, hoàn thiện nhiều hạng mục sau thời gian thi công kéo dài nhiều tháng. So với hình ảnh nhếch nhác trước đây, bộ mặt tuyến đường đã thay đổi đáng kể.
Cuối năm 2025, đây từng là một trong những tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng tại khu vực phía Nam Hà Nội. Mặt đường dày đặc ổ voi, ổ gà, nhiều vị trí hư hỏng kéo dài khiến người dân đi lại khó khăn. (Hình ảnh PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận cuối tháng 11/2025).
Mỗi khi trời mưa, nước đọng thành các vũng lớn trên mặt đường. Ngược lại, vào những ngày nắng, bụi đất bốc lên mù mịt do mặt đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân sống hai bên tuyến phố. (Hình ảnh PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận cuối tháng 11/2025)
Để khắc phục tình trạng trên, dự án sửa chữa, cải tạo đoạn đường dài khoảng 600m đã được triển khai từ tháng 11/2025. Công trình do Công ty CP Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư, với thời gian thực hiện đến 30/4/2026.
Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, đầu tháng 5/2026, một số đoạn mặt đường mới xuất hiện hiện tượng lồi lõm cục bộ. Tuy nhiên, những bất cập này đã được xử lý, khắc phục, giúp mặt đường bảo đảm thuận lợi cho việc lưu thông.
Hiện tuyến đường có mặt cắt ngang gồm 4 làn xe. Trong đó, hai làn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hai làn còn lại hiện vẫn được sử dụng để phục vụ thi công các hạng mục liên quan đến dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
"Tôi sống ở khu vực này gần 10 năm. Trước đây mỗi lần đi qua đây đều phải giảm tốc độ vì ổ gà xuất hiện khắp nơi. Những hôm trời mưa việc di chuyển rất vất vả. Bây giờ mặt đường đã bằng phẳng hơn nhiều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn trước", anh Phạm Văn Thông, ở phố Định Công, cho biết.
Theo ghi nhận, phần đường sau khi cải tạo được nâng cao hơn khoảng 20cm so với một số tuyến đường hiện hữu liền kề.
Tuyến Nguyễn Cảnh Dị kéo dài kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Cảnh Dị hiện hữu, khu vực có mật độ dân cư cao với hàng loạt khu chung cư, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ.
Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân trong khu vực, tuyến đường còn đóng vai trò kết nối phường Định Công với các trục giao thông lớn như Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng.
Tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài với cầu Định Công và Vành đai 2,5, việc lưu thông hiện thuận lợi hơn đáng kể khi mặt đường được cải thiện.
Theo quy hoạch, tuyến đường này thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng. Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội khu, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư và giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.