Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay bắt đầu lúc 10h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay xuất phát, dự bị được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 8h30 giờ Việt Nam).

Thông tin trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Paraguay (10h ngày 20/6)

Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay lúc 10h ngày 20/6 theo giờ Việt Nam, tức 20h ngày 19/6 theo giờ địa phương tại California, Mỹ. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Paraguay trên VTV3 và VTV6.

Trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng D World Cup 2026, diễn ra trên sân Levi’s Stadium, Santa Clara. Tại World Cup 2026, địa điểm này được gọi là San Francisco Bay Area Stadium.Trọng tài chính của trận đấu là ông Iván Barton, người El Salvador.

Cả hai đội đều cần kết quả tích cực để giữ cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. World Cup 2026 có 48 đội, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chưa từng gặp nhau tại World Cup. Lần đối đầu duy nhất giữa hai đội là trận giao hữu hòa 0-0 tại Chile vào tháng 6/1995.

Theo Opta, Thổ Nhĩ Kỳ có 48,4% khả năng thắng trận này, trong khi Paraguay có 25,5%. Khả năng hai đội hòa được tính ở mức 26,0%. Opta cũng ghi nhận Thổ Nhĩ Kỳ tung ra 30 cú sút trong trận thua Australia, nhiều nhất đối với một đội không ghi bàn ở một trận World Cup kể từ năm 2006.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ (0 điểm, hiệu số -2) xếp thứ ba, đứng trên Paraguay nhờ chỉ số phụ.