Việt Nam khẳng định vị thế tại Đại hội đồng Công ước 2003 của UNESCO

Từ ngày 16 - 19/6, Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã diễn ra tại Thủ đô Paris, Pháp, với sự góp mặt của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, dẫn đầu đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, khẳng định cam kết đặt cộng đồng làm trung tâm trong bảo tồn di sản.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn hoan nghênh nỗ lực đưa Công ước 2003 trở thành khuôn khổ hợp tác quan trọng về bảo vệ di sản văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa, đối thoại giữa các cộng đồng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn hoan nghênh nỗ lực đưa Công ước 2003 trở thành khuôn khổ hợp tác quan trọng về bảo vệ di sản văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận định, qua hơn hai thập kỷ, Công ước 2003 đang bước vào giai đoạn phát triển mới, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn góp phần tăng sức chống chịu của cộng đồng, thúc đẩy giáo dục, sinh kế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng. Từ đó, Thứ trưởng đề xuất UNESCO và các quốc gia thành viên tiếp tục huy động các nguồn lực mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả công nghệ; thúc đẩy sự gắn kết giữa Công ước 2003 với các công ước văn hóa khác của UNESCO, nhất là Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định, là một trong những quốc gia sớm tham gia Công ước 2003, hiện có 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững; chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm, gắn bảo tồn di sản với giáo dục, du lịch bền vững và chuyển đổi số. Nhân dịp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ ủy viên Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 (2022-2026), Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để Công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn, hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Khondker M. Talha, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al-Fayez, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo, Tổng Giám đốc ICOMOS Céline Noguès-Weber; Bộ trưởng Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, Bộ trưởng Văn hóa Bulgaria, Bộ trưởng Văn hóa Mauritanie và Trưởng đoàn nhiều quốc gia thành viên để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự ủng hộ cho các hồ sơ, sáng kiến quan trọng của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với UNESCO; ủng hộ tầm nhìn và các nỗ lực cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức, nhất là tiến trình UNESCO80. Trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, hai bên trao đổi các định hướng lớn nhằm đưa hợp tác bước vào giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy ký kết khuôn khổ hợp tác Việt Nam - UNESCO giai đoạn 2026-2030; kỷ niệm 50 năm quan hệ tại trụ sở UNESCO ở Paris và tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn làm việc với Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al-Fayez và Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn trân trọng chuyển lời mời của Việt Nam tới Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany thăm chính thức Việt Nam trong năm nay. Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược, tin cậy của UNESCO, thành viên tích cực, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng, hiệu quả trong các cơ chế điều hành then chốt của Tổ chức; khẳng định nhận lời thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Trụ sở UNESCO đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Hai bên cũng trao đổi việc thúc đẩy các sáng kiến chung như Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực (Hà Nội, 9/2026); cũng như các sáng kiến thúc đẩy văn hóa hòa bình, trong đó có Lễ hội vì Hòa bình tại Quảng Trị (7/2026).

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn của UNESCO, ICOMOS trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn với phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính Thiên; đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản như Mo Mường, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Lãnh đạo UNESCO, Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thúc đẩy các hồ sơ di sản, sáng kiến mà Việt Nam đề nghị.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, lãnh đạo UNESCO và trưởng đoàn các quốc gia đều bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, tầm nhìn chiến lược cũng như quyết sách lớn của Việt Nam gắn với phát triển văn hóa, mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là cách tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, phát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng.

Đại hội đồng Công ước 2003 là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, gồm đại diện của 185 nước thành viên. Đại hội đồng quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến chính sách, đường lối phát triển của Công ước, phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác bảo tồn di sản phi vật thể ở các quốc gia, bầu Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003.