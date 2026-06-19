Ông Trump: Thoả thuận với Iran là 'chiến thắng' dành cho Mỹ

(VTC News) -

Ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội Truth Social với nội dung: "Không có khoản thanh toán 300 tỷ USD nào từ Mỹ cho Iran. Đó là tin giả. Những gì nước Mỹ nhận được là thành công, giá dầu giảm và chiến thắng. Hãy nhìn vào thị trường chứng khoán đi".

Cùng với đó, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và vượt trội hơn hẳn so với những nước khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ở phía ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người dẫn đầu phái đoàn đàm phán Iran khẳng định bản ghi nhớ thể hiện "sự thất bại" của Mỹ. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cùng ngày cũng phê chuẩn văn kiện với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, đánh dấu phản ứng đầu tiên của ông với thỏa thuận.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng thông tin Phó Tổng thống JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ như kế hoạch ban đầu để ký kết biên bản ghi nhớ với Iran, do những vấn đề hậu cần chưa được giải quyết liên quan đến giai đoạn đàm phán tiếp theo.

“Như Phó Tổng thống nói trong cuộc họp báo, kế hoạch cho cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới vẫn chưa được hoàn thiện và phái đoàn Mỹ sẽ sẵn sàng khởi hành ngay khi có cơ hội. Công tác hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hay dễ dự đoán”, phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết.

“Hiện tại, Phó Tổng thống chưa khởi hành tối nay. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin cụ thể về bước tiếp theo. Chúng tôi mong muốn sớm bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật”, phát ngôn viên của Nhà Trắng thông tin thêm.

Ông Vance dự kiến ​​sẽ đến Thụy Sĩ vào 19/6 để tham dự lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ ông dự định đến Thụy Sĩ để trực tiếp ký kết thỏa thuận, dù ông thừa nhận thời điểm vẫn chưa chắc chắn.

Ông Vance nói thêm rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hoàn tất thỏa thuận dự kiến ​​bắt đầu vào cuối tuần này và cho biết ông "chắc chắn đang lên kế hoạch" dẫn đầu nhóm đàm phán của Mỹ.