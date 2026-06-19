Bắt kẻ biến thái chặn đường sàm sỡ cô gái lúc nửa đêm ở Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 19/6, trên mạng xã hội chia sẻ clip được ghi lại từ camera an ninh bên đường cho thấy, khoảng gần 24h ngày 18/6, trên tuyến đường qua phường An Hải, một cô gái đang đi xe máy điện, phía sau xuất hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe SH chạy qua.

Thấy cô gái đi một mình, thanh niên này vượt lên và dừng xe lại rồi lao tới túm lấy tay cô gái, ôm ghì lại, khiến chiếc xe bị đổ, cô gái cũng bị ngã xuống đường. Kẻ biến thái liên tiếp có hành động sàm sỡ, mặc cho cô gái phản ứng và kêu cứu. Ngay sau đó, kẻ biến thái này quay lại lấy xe máy bỏ chạy.

Hiện trường cô gái bị kẻ biến thái chặn đường sàm sỡ lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Nghe tiếng kêu thất thanh trong đêm, một người dân gần hiện trường lao ra chặn bắt kẻ biến thái. Tuy nhiên kẻ này đã phóng xe mất hút khỏi hiện trường.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bất bình và đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, bắt giữ, xử lý kẻ biến thái nêu trên.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo phường An Hải (Hải Phòng) cho biết, Công an phường An Hải đã bắt được kẻ biến thái nêu trên và đang lấy lời khai, xác minh làm rõ sự việc.

Danh tính kẻ biến thái cũng như nạn nhân chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 12/5, Công an xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.D. (29 tuổi, ngụ xã Tân Tập) số tiền 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 10/5, chị B. (18 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 830, đoạn qua ấp Tân Đông, xã Tân Tập, thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát.

Người này sau đó đưa tay đụng chạm vào vùng nhạy cảm của chị B. rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Chưa dừng lại, ít phút sau, tại đường nội bộ cảng quốc tế Long An thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, D. phát hiện chị T. (21 tuổi) đang chạy xe máy một mình nên bám theo. Khi áp sát được phương tiện của nạn nhân, D. tiếp tục thực hiện hành vi đụng chạm vào vùng ngực chị T. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi. Người này khai trước đó có sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi nên nảy sinh ý định sàm sỡ hai phụ nữ đang lưu thông trên đường.