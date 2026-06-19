Hệ sinh thái KEPCO, KOMIPO, KOSPO tìm đối tác hạ tầng tại Việt Nam

(VTC News) -

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư cho hạ tầng năng lượng, Metro, Data Center, lưới điện thông minh (Smart Grid) và các dự án phục vụ chuyển dịch năng lượng. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về công nghệ, thiết bị và hệ sinh thái nhà cung cấp có năng lực kỹ thuật cao.

Không chỉ dừng ở hoạt động triển lãm, chương trình năm nay được triển khai theo mô hình pre-matching (đối chiếu nhu cầu và xếp lịch trước), giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp trực tiếp các đối tác Hàn Quốc phù hợp để tối ưu hóa thời gian làm việc.

Đoàn doanh nghiệp tham gia đợt này sở hữu năng lực công nghệ cao được bảo chứng bởi ba đơn vị năng lượng hàng đầu, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi:

Hệ sinh thái đối tác KEPCO (21 doanh nghiệp) – Smart Grid, Metro & Hạ tầng điện lực: Mang đến các giải pháp về máy biến áp, RMU, Switchgear, ATS, BESS, Microgrid, STS, AI giám sát lưới điện, thiết bị trung thế và cao thế. Nhóm này phù hợp với các dự án điện lực, Metro, Data Center và Smart City. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 360 doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách mục tiêu kết nối.

Hệ sinh thái đối tác KOMIPO (13 doanh nghiệp) – Nhà máy điện, Công nghiệp nặng & Tự động hóa: Tập trung vào actuator, control valve, cảm biến công nghiệp, thiết bị đo lường, conveyor, slurry pump, giải pháp xử lý khí thải và môi trường. Đây là nhóm giải pháp đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp EPC, M&E, nhà máy điện, dầu khí, thép, xi măng và xử lý nước, với hơn 280 doanh nghiệp mục tiêu đã được xác định.

Hệ sinh thái đối tác KOSPO (6 doanh nghiệp) – MRO, Power Quality & Độ tin cậy vận hành: Giới thiệu các giải pháp MRO, sealing, gasket, biến tần công nghiệp, reactor, transformer, chất lượng điện năng, bù công suất phản kháng và thiết bị phục vụ bảo trì hệ thống. Nhóm này hướng trực tiếp đến các đơn vị O&M, bảo trì công nghiệp, nhà máy điện và hạ tầng kỹ thuật, với hơn 300 doanh nghiệp tiềm năng trong cơ sở dữ liệu.

Theo Sinasean Việt Nam, mục tiêu cốt lõi của ELECS Vietnam 2026 không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà còn thúc đẩy các cơ hội hợp tác kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và mở rộng thị trường giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua hệ thống đối chiếu nhu cầu chặt chẽ, các doanh nghiệp tham gia sẽ được xếp lịch hẹn 1:1 trực tiếp với những đối tác khớp hoàn toàn với năng lực và lĩnh vực hoạt động của mình, tránh việc kết nối dàn trải, thiếu hiệu quả.