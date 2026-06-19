Hệ sinh thái KEPCO, KOMIPO, KOSPO tìm đối tác hạ tầng tại Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư cho hạ tầng năng lượng, Metro, Data Center, lưới điện thông minh (Smart Grid) và các dự án phục vụ chuyển dịch năng lượng. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về công nghệ, thiết bị và hệ sinh thái nhà cung cấp có năng lực kỹ thuật cao.
Không chỉ dừng ở hoạt động triển lãm, chương trình năm nay được triển khai theo mô hình pre-matching (đối chiếu nhu cầu và xếp lịch trước), giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp trực tiếp các đối tác Hàn Quốc phù hợp để tối ưu hóa thời gian làm việc.
Đoàn doanh nghiệp tham gia đợt này sở hữu năng lực công nghệ cao được bảo chứng bởi ba đơn vị năng lượng hàng đầu, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi:
Theo Sinasean Việt Nam, mục tiêu cốt lõi của ELECS Vietnam 2026 không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà còn thúc đẩy các cơ hội hợp tác kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và mở rộng thị trường giữa doanh nghiệp hai nước.
Thông qua hệ thống đối chiếu nhu cầu chặt chẽ, các doanh nghiệp tham gia sẽ được xếp lịch hẹn 1:1 trực tiếp với những đối tác khớp hoàn toàn với năng lực và lĩnh vực hoạt động của mình, tránh việc kết nối dàn trải, thiếu hiệu quả.
THÔNG TIN SỰ KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ B2B:
Thời gian: 15 – 17/07/2026 (10:00 – 17:00)
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – P. Tân Mỹ, TP.HCM
Đơn vị vận hành B2B: SINASEAN Việt Nam
Cổng đăng ký B2B Matching: www.sinasean.vn
Thông tin liên hệ: (+84) 862 686 761 (Crystal) | (+84) 862 681 081 (Hana) | (+84) 862 678 802 (Jenny)