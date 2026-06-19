(VTC News) -

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm chuẩn do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, Trường TH, THCS và THPT Minh Châu là trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố khi lấy 8,5 điểm. Tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.

Nhìn chung, nhóm trường có điểm chuẩn thấp nhất năm nay chủ yếu thuộc khu vực ngoại thành, nơi quy mô học sinh và áp lực cạnh tranh vào lớp 10 thấp hơn so với các quận nội đô.

Danh sách 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất Hà Nội năm 2026.

Chênh lệch 17,5 điểm giữa trường cao nhất và thấp nhất

Năm nay, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với cùng 26 điểm.

Trong khi đó, TH, THCS và THPT Minh Châu lấy 8,5 điểm, thấp hơn 17,5 điểm so với nhóm dẫn đầu. Khoảng cách này cho thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ cạnh tranh giữa các khu vực và các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, điểm chuẩn thấp không đồng nghĩa với chất lượng giáo dục thấp. Điểm chuẩn của mỗi trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, đặc điểm dân cư từng khu vực và mức độ cạnh tranh của thí sinh trong từng năm.

Theo dữ liệu tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027 có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập không chuyên. Tổng chỉ tiêu của 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực; nhiều trường ngoại thành có mức điểm đầu vào thấp nhất. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Thí sinh còn cơ hội xét nguyện vọng 2 và 3

Theo quy định tuyển sinh của Hà Nội, học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, học sinh được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.