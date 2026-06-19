Link tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội

(VTC News) -

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, cha mẹ học sinh tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh truy cập vào các trang thông tin điện tử chính thống để thực hiện tra cứu điểm thi vào lớp 10 dự kiến từ 20h ngày 19/6.

Cụ thể, Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ: hanoi.edu.vn

Ngoài ra, điểm thi sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản để xem điểm.

Điểm thi vào điểm chuẩn vào 10 tại Hà Nội sẽ được công bố cùng lúc. (Ảnh: Minh Đức)

Theo kế hoạch, công tác chấm thi vào lớp 10 của Hà Nội đã hoàn tất. Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ dành cả ngày để họp hội đồng thi, cùng với sự tham dự của lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn để xét điểm chuẩn vào lớp 10.

Điểm thi và điểm chuẩn sẽ được công bố đến thí sinh và phụ huynh cùng lúc, ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn, mỗi học sinh có thể thuộc một trong hai trường hợp: không trúng tuyển nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển một hay nhiều nguyện vọng. Trong đó, học sinh chỉ được trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên trong số các nguyện vọng đã đăng ký và có thể trúng tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên.

Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh phải đăng ký vào một trong các trường trúng tuyển và thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng (ví dụ: 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và một hoặc nhiều nguyện vọng vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp...), học sinh được quyền thay đổi lựa chọn và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.