Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm, hẹn hỗn chiến qua TikTok

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan vụ tụ tập mang hung khí, lái xe máy thành đoàn và hẹn đánh nhau qua mạng xã hội TikTok, gây rối trật tự công cộng trong đêm 13, rạng sáng 14/6.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập mang hung khí hẹn đánh nhau qua Tiktok.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Ngày 12/6, một đối tượng sử dụng tài khoản TikTok "Ký sự Đoan Hùng" đăng tải nội dung kêu gọi, lôi kéo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tập hợp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác trên địa bàn.

Sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều thanh thiếu niên ở các khu vực Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng đã chuẩn bị dao, kiếm, đinh ba cùng vỏ chai bia thủy tinh, rồi lái xe máy đi tìm nhóm đối thủ.

Hung khí gây án được cơ quan công an thu giữ.

Khoảng 23h30 ngày 13/6, nhóm thanh thiếu niên theo hung khí, đi xe máy thành đoàn qua nhiều tuyến đường thuộc phường Việt Trì, xã Phù Ninh, phường Phú Thọ cũ rồi di chuyển qua cầu Việt Trì.

Khi đến khu vực vòng xuyến xã Hội Thịnh, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến bằng dao, kiếm, đinh ba và vỏ chai bia, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã truy xét, rà soát các đối tượng liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Ngày 18/6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Anh (SN 2008) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 9 bị can khác bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm Triệu Đ.H., Phạm T.H., Lê V.H., Nguyễn H.S., Vi N.G., Nguyễn L.K. (đều sinh năm 2009) cùng Kiều V.T., Nguyễn Đ.D., Nguyễn Lê N.K. (đều sinh năm 2010).

Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều đang ở độ tuổi từ 16 đến 17, thậm chí có người mới 15 tuổi.

Camera AI ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án cho thấy tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng mạng xã hội để kích động, tụ tập, mang hung khí giải quyết mâu thuẫn đang diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng khẳng định mọi hành vi tổ chức, lôi kéo đánh nhau, điều khiển xe máy thành đoàn gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè.

Đồng thời, cơ quan chức năng cảnh báo giới trẻ không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung kích động bạo lực, tụ tập đánh nhau, đua xe hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.