Trận đấu giữa Brazil và Haiti bắt đầu lúc 7h30 ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Haiti mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị của Brazil và Haiti được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (6h giờ Việt Nam).

Thông tin trận Brazil đấu với Haiti (8h ngày 20/6)

Brazil và Haiti gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Sau lượt mở màn, Scotland đứng đầu bảng với 3 điểm, Morocco và Brazil cùng có 1 điểm, còn Haiti chưa có điểm.

Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Brazil vs Haiti được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 19/6 theo giờ địa phương, tức 7h30 ngày 20/6 theo giờ Việt Nam.

Brazil đấu với Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Brazil-Haiti: Đội nào thắng?

Sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia, Mỹ là địa điểm tổ chức trận đấu - được sử dụng với tên Philadelphia Stadium tại World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Alejandro Hernández Hernández, người Tây Ban Nha.

Brazil và Haiti chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trước đó, 2 đội có 3 lần đối đầu và Brazil toàn thắng, ghi tổng cộng 17 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Lần gặp gần nhất diễn ra tại Copa America 2016 ở Orlando, Mỹ, khi Brazil thắng 7-1.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Brazil có 87,3% khả năng thắng trận. Khả năng Haiti giành chiến thắng là 4,3%, còn xác suất hòa là 8,4%. Opta cũng đánh giá Brazil có 97% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi cơ hội đi tiếp của Haiti là 7,5%.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Brazil cùng Morocco có 3 điểm, hiệu số 0 sau lượt trận đầu tiên và chia nhau 2 vị trí 2-3. Haiti đứng cuối bảng C.