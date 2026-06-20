(VTC News) -

Scotland 0 1 Morocco 2' Saibari

Trận đấu giữa Scotland và Morocco thuộc bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 20/6 trên sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số Scotland vs Morocco.

Morocco ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai. Brahim Diaz kiến tạo cho Ismael Saibari sút tung lưới Scotland.

Morocco ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Scotland vs Morocco

Scotland đá chính: Angus Gunn (1), Andy Robertson (3), Scott McTominay (4), Grant Hanley (5), Kieran Tierney (6), John McGinn (7), Che Adams (10), Ryan Christie (11), Jack Hendry (13), Lewis Ferguson (19), Nathan Patterson (22).

Morocco đá chính: Yassine Bounou (1), Achraf Hakimi (2), Noussair Mazraoui (3), Ayyoub Bouaddi (6), Azzedine Ounahi (8), Brahim Diaz (10), Ismael Saibari (11), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Bilal El Khannouss (23), Neil El Aynaoui (24).

Thông tin trận Scotland đấu với Morocco (5h ngày 20/6)

Scotland và Morocco gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ilgiz Tantashev, người Uzbekistan.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên Scotland đứng đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +1. Morocco và Brazil cùng có 1 điểm sau trận hòa 1-1, trong khi Haiti chưa có điểm.

Scotland và Morocco từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng World Cup 1998, Morocco thắng Scotland 3-0 tại Saint-Etienne. Đó vẫn là chiến thắng đậm nhất của Morocco trong lịch sử World Cup.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Morocco có 54,9% khả năng thắng trận. Khả năng Scotland giành chiến thắng là 20,1%, còn xác suất hòa là 25,1%.