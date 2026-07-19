Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách với trưởng thôn nghỉ việc do sáp nhập

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 7617 gửi UBND các tỉnh, thành phố nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Đảng viên Chi bộ thôn Trung tâm (xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) nghiên cứu thông tin về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Về việc xác định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ nêu rõ tại Nghị định 185/2026 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Theo đó, với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp thành một thôn, tổ dân phố mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên cơ sở số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định 185/2026 (số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người).

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ phương án bố trí nhân sự của từng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, bảo đảm số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 154/2025 (về chính sách tinh giản biên chế) không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định là dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 154/2025, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Đồng thời các địa phương cũng được đề nghị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, trong đó số liệu dự kiến cần được gửi trước ngày 30/7.