Hướng dẫn thành lập, sắp xếp tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố mới nhất

(VTC News) -

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 03 về một số nội dung về sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố thuộc diện sau sắp xếp theo chủ trương, kết luận của Trung ương.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Khì (xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu).

Nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm

Về tên gọi của các chi bộ thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp, Hướng dẫn nêu rõ, lấy theo tên gọi trong nghị quyết của HĐND xã, phường hoặc quyết định của UBND đặc khu về sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố. Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp nhưng có thay đổi về tên gọi thì ban hành quyết định đổi tên chi bộ.

Về nhiệm kỳ, thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, áp dụng đối với cả chi bộ mới thành lập sau sắp xếp và chi bộ không thuộc diện sắp xếp; thời gian nhiệm kỳ tính theo thời gian nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp là nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, nhiệm kỳ đầu tiên của các chi bộ mới thành lập thì không nhất thiết là 5 năm; được tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp là nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở chủ trương sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy xã, phường, đặc khu xây dựng đề án về sắp xếp, thành lập mới các chi bộ và đề án nhân sự (bao gồm chi ủy, bí thư, phó bí thư).

Đảng ủy xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai và hoàn thành một số nội dung sau khi đề án được phê duyệt.

Một là Đảng ủy xã, phường, đặc khu triển khai các quyết định về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập; quyết định thành lập các chi bộ thôn, tổ dân phố mới; thực hiện việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Hai là ban thường vụ đảng ủy xã, phường, đặc khu chỉ định nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đồng bộ, thống nhất đối với các chi bộ không thuộc diện sắp xếp.

Khuyến khích thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn

Tại Hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu rõ các tiêu chuẩn đối với cấp ủy viên chi bộ (chi ủy) thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Theo đó, cấp ủy viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm, khả năng đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân; am hiểu tình hình địa bàn dân cư; hiểu biết về công tác xây dựng Đảng; có khả năng tổ chức các hoạt động cộng đồng dân cư và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Nhân sự tham gia cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố cần có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và trình độ lý luận chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở; có đủ sức khỏe để tham gia hoạt động cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ được giao; không quá 65 tuổi tại thời điểm chỉ định.

Đối với những nơi có khó khăn về nguồn nhân sự, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo hoặc những nơi có đặc điểm riêng về tình hình của địa phương, địa bàn dân cư mà chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ học vấn hoặc độ tuổi nêu trên thì ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chỉ đạo ban thường vụ đảng ủy cấp xã xem xét, quyết định; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn để từng bước chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cấp ủy viên.

Về cơ cấu, Ban Tổ chức Trung ương định hướng cấp ủy chi bộ gồm bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên. Cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố được cơ cấu bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa bàn dân cư; ưu tiên lựa chọn những nhân sự đang đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy.

Việc cơ cấu cấp ủy phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy mô, đặc điểm địa bàn, số lượng đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng chi bộ; bảo đảm lựa chọn những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tập hợp nhân dân. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ban Tổ chức Trung ương khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển tham gia cấp ủy ở những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố.

Về số lượng, Hướng dẫn nêu rõ, chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì chỉ định bí thư và chỉ định 1 phó bí thư (nếu cần thiết). Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên thì chỉ định bí thư, 1 phó bí thư và chi ủy viên. Chi bộ có đông đảng viên thì chỉ định chi ủy viên không quá 7 người, bao gồm bí thư và 1 phó bí thư.

Cơ cấu cấp ủy viên dàn đều giữa các chi bộ cũ

Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn quy trình chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (chi ủy) thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo 4 bước.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình theo quy định và tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó cần bảo đảm quy định về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên theo hướng hài hòa, hợp lý giữa các thôn, tổ dân phố; không bố trí cơ học, dàn đều giữa các chi bộ cũ trước sắp xếp.

Trường hợp nhiều nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn tham gia cấp ủy thì ưu tiên xem xét giới thiệu, lựa chọn những người có đủ điều kiện về độ tuổi tham gia cấp ủy trọn nhiệm kỳ, quan tâm nhân sự trẻ, có trình độ, năng lực, uy tín.

Khuyến khích các nhân sự có trình độ lý luận chính trị trung cấp (nhất là bí thư, phó bí thư); có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; có kinh nghiệm công tác thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có sự am hiểu về cộng đồng dân cư trên địa bàn; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố.