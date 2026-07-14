Các địa phương kiện toàn chức danh lãnh đạo, tổ chức đảng ở thôn sau sắp xếp

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra khi trình bày báo cáo tại Hội nghị giao ban quý II/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, sáng 14/7.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý II/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026 kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm ước đạt 8,18%, mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Thu hút FDI ước đạt 34 tỷ USD (tăng 61%). Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập so với cùng kỳ tăng so với năm 2025. Tổng số đầu tư toàn xã hội tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,17 triệu tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp tạo bước chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân cấp, phân quyền giữa kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Bước đầu ở cấp xã đã trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tiến độ giải quyết nhanh hơn, thái độ phục vụ tốt hơn và sự hài lòng của người dân tăng lên.

Việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị bước đầu góp phần kiến tạo khuôn khổ thể chế phát triển, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật, cơ chế, nguồn lực, hạ tầng dữ liệu, khơi thông các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

"Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã. 6 tháng đầu năm có 9 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Một số địa phương đã có một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng thẳn thắn chỉ rõ 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể là: các quy định về tài chính, quy chuẩn trong một số ngành lĩnh vực ban hành chậm; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp Nhà nước còn chậm; tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở hầu hết các địa phương; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới.

Còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân; một số nhà thầu xin rút khỏi dự án do chi phí thi công tăng, thiếu lao động; tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; vấn đề hàng giả, hàng nhái, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp...

Về nhiệm vụ trọng tâm quý III và thời gian tới, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 và Kỳ họp chuyên đề của Quốc hội về xây dựng pháp luật.

Cùng đó, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo kết luận của lãnh đạo chủ chốt.

Nhóm nhiệm vụ quan trọng khác được bà Nguyễn Thị Thu Hà đề cập là tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; chuẩn bị tốt năm học mới 2026-2027; đẩy nhanh xây dựng trường học tại các xã biên giới; chủ động các giải pháp phòng chống lũ lụt, thiên tai.

"Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Tích cực rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây lãng phí, thất thoát. Đưa các vụ việc có dấu hiệu lãng phí lớn, nghiêm trọng vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp để theo dõi, chỉ đạo", bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Đi kèm với việc tăng cường tuyên truyền vận động chính sách, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu đấu tranh các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh gọn đầu mối bên trong, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp.

Các cơ quan này cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, quản trị nội bộ, nâng tầm, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ. Chủ động phối hợp, trao đổi, hợp tác, giải quyết công việc, nhất là theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các đề án, báo cáo trong chương trình Hội nghị Trung ương 3 và năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp; hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, biên chế, vị trí việc làm, cơ chế đánh giá cán bộ.

"Kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố, khu công nghiệp sau sắp xếp. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương "năm cán bộ cơ sở". Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, củng cố tổ chức phát triển toàn diện hội viên, ứng dụng mặt trận số và công cụ tiếp nhận xử lý kiến nghị của Nhân dân...", Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng lưu ý.