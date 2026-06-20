World Cup 2026 hôm nay 20/6: Cầu thủ Nam Phi được tặng quà hơn 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh quà tặng xa xỉ dành cho các cầu thủ Nam Phi, Tổng thống Brazil nhận chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Neymar, kỷ lục kỳ lạ của Mỹ và việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không công nhận kỷ lục của thủ môn Mexico.

Cầu thủ Nam Phi được tặng quà hơn 1 tỷ đồng

Theo tờ AS, đội tuyển Nam Phi đã nhận được món quà đặc biệt trong thời gian lưu trú tại Mỹ, trong đó có các món trang sức và đồng hồ có giá trị hơn 40.000 euro (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đội tuyển Nam Phi được cho là đã hợp tác với thương hiệu trang sức và đồng hồ IceBox.

Đội tuyển Nam Phi được tặng những món quà xa xỉ.

IceBox đăng tải trên Instagram đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ "Bafana Bafana" xuất hiện trong cửa hàng của hãng và tự lựa chọn những món trang sức mà họ yêu thích.

"Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với đội tuyển quốc gia Nam Phi trong thời gian họ lưu trú tại Atlanta để tham dự World Cup 2026", IceBox chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/6, Nam Phi đã hòa CH Séc nhờ một quả phạt đền. Trước khi trận đấu diễn ra, rất ít người tin rằng đại diện châu Phi có thể giành điểm trước đối thủ.

Tổng thống Brazil bị chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Neymar

Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, gây chú ý khi gọi Neymar là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được triệu tập theo hình thức “làm việc tại nhà”.

Trong một sự kiện chính thức tại thành phố Belo Horizonte, Tổng thống Lula đã trả lời một bé trai bày tỏ sự ngưỡng mộ Neymar và hy vọng sẽ được chứng kiến ngôi sao này tỏa sáng tại World Cup.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Brazil. (Ảnh: Reuters)

“Neymar thậm chí còn không thi đấu. Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập theo kiểu làm việc tại nhà”, vị tổng thống nói.

Ông sau đó thừa nhận cụm từ “cầu thủ làm việc tại nhà” xuất phát từ một bình luận mà ông đọc được trên mạng xã hội. Tổng thống Brazil còn nói đùa rằng nếu tiếp tục như vậy thì “một ngày nào đó chúng ta sẽ xây dựng được một đội bóng bằng trí tuệ nhân tạo với 11 huyền thoại Pele”.

Tuy chỉ là một câu đùa, nhưng phát ngôn này của Tổng thống Brazil đã gây chú ý với truyền thông. Một số tờ báo như The Sun, Marca cho rằng ông Lula vừa có ý mỉa mai, vừa chỉ trích việc Neymar được gọi lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Tuyển Mỹ lập kỷ lục hiếm có tại World Cup

Chiến thắng 2-0 trước Australia rạng sáng 20/6 không chỉ giúp tuyển Mỹ sớm giành vé đi tiếp mà còn đưa đội chủ nhà đi vào lịch sử World Cup với một thống kê hiếm có.

Ở phút 11, hậu vệ Cameron Burgess bên phía Australia vô tình đưa bóng phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá. Bàn phản lưới này giúp Mỹ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup được hưởng lợi từ các pha phản lưới nhà của đối thủ ở hai trận liên tiếp.

Mỹ là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử được hưởng lợi từ bàn phản lưới nhà của đối phương trong hai trận World Cup liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ở trận thắng Paraguay ngày ra quân, Damian Bobadilla cũng có tình huống phản lưới nhà giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Điều đáng chú ý là dù đã ghi tới 6 bàn sau hai lượt trận, tuyển Mỹ vẫn chưa có cầu thủ nào trực tiếp ghi bàn mở tỷ số tại World Cup 2026. Cả hai bàn thắng đầu tiên của họ ở hai trận đấu đều đến từ những pha phản lưới của đối phương.

FIFA không công nhận kỷ lục của Ochoa

Thủ môn Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico không được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công nhận là cầu thủ đặc biệt mang danh hiệu "Legacy". Đây là danh hiệu dành cho những cầu thủ từng tham dự từ 5 kỳ World Cup trở lên.

Guillermo Ochoa đã được triệu tập lên đội tuyển Mexico tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp kể từ năm 2006. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự ra sân thi đấu ở 3 kỳ giải.

Thủ môn Guillermo Ochoa không được FIFA công nhận là cầu thủ từng tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ được tính là đã tham dự một kỳ World Cup nếu có ít nhất một phút thi đấu trên sân. Chính vì vậy, Ochoa không được xếp cùng nhóm với những cầu thủ như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo - những người đã thực sự góp mặt trên sân ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Quyết định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Tuy vậy, FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc được triệu tập và việc chính thức thi đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.