Cầu thủ bị nghi bán độ kèo thẻ vàng được phép thi đấu tiếp tại World Cup 2026

(VTC News) -

"Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà thông báo rằng các vấn đề hành chính của Elye Wahi đã diễn biến thuận lợi. Các giấy phép cần thiết để Wahi có thể nhập cảnh vào lãnh thổ Canada đã được cấp", trang chủ Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà (FIF) thông báo trên trang chủ thông qua nền tảng mạng xã hội X.

Wahi bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào ngày 30/5, ngay sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng trước Saint-Etienne. Kết quả này giúp Nice trụ lại Ligue 1 - giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Anh bị nghi ngờ liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số.

Elye Wahi (áo cam) vẫn được tham dự World Cup 2026.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định việc anh có hành vi dàn xếp trận đấu bằng cách cố tình nhận thẻ vàng khi khoác áo CLB Nice trong trận gặp Metz ngày 18/5 hay không.

Trang tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) rằng vẫn có những trường hợp đặc biệt được cấp giấy phép cư trú tạm thời dù không đủ điều kiện nhập cảnh, không đáp ứng yêu cầu nhập cảnh hoặc lưu trú tạm thời tại Canada.

IRCC cho biết nếu không có sự đồng ý bằng văn bản, họ không thể cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ đơn xin nhập cạnh nào.

Trong khi đó, FIF vẫn lên tiếng bênh vực cầu thủ: "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc hành chính nào liên quan đến anh ấy. Trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này, FIF xin bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với cầu thủ và tái khẳng định niềm tin vào anh ấy. Elye Wahi vẫn là một thành viên quan trọng của đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà".

Bất chấp nhiều tin đồn về tình trạng pháp lý, Elye Wahi vẫn có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador. Anh đá 55 phút nhưng để lại dấu ấn tốt về mặt chuyên môn. Wahi còn có một lần đưa bóng đi dội xà ngang. Trận này, Bờ Biển Ngà thắng 1-0 trước Ecuador.