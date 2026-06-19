Giá xăng dầu hôm nay 19/6: Tiếp tục tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng giảm trái chiều trong bối cảnh Phó tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Những phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, qua đó tác động đến tâm lý của giới đầu tư trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo các chuyên gia phân tích, bất kỳ dấu hiệu căng thẳng mới nào tại khu vực Trung Đông cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá dầu. Những tuyên bố liên quan đến Israel có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, trong khi thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm trước các diễn biến địa chính trị.

Trước khi xuất hiện những phát biểu của Phó tổng thống Mỹ JD Vance, giá dầu Brent đã có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/2. Giá dầu WTI cũng ở mức thấp nhất kể từ ngày 4/3, khi thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được khôi phục.

Ông John Kilduff, đối tác của Công ty Again Capital cho biết, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã được phản ánh vào giá, vì vậy bất kỳ diễn biến bất lợi nào cũng có thể tạo sức ép tăng giá trở lại.

Theo Reuters, bản ghi nhớ 14 điểm giữa Mỹ và Iran thiết lập thời hạn đàm phán trong vòng 60 ngày, trong đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí. Mục tiêu của thỏa thuận là đưa lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này trở lại mức tối đa trong vòng 30 ngày.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia dự báo dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục từng bước. Tuy nhiên, giá dầu có thể không giảm sâu do nhu cầu tiêu thụ tiếp tục phục hồi và các quốc gia tăng cường bổ sung lượng dầu dự trữ.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh có thể trở lại mức trước xung đột vào cuối tháng 7, trong khi sản lượng dầu thô dự kiến phục hồi vào tháng 10. Theo đánh giá của ngân hàng này, để bình thường hóa hoạt động xuất khẩu, lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz cần tăng thêm khoảng 13 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 70% mức trước xung đột.

Trong khi đó, Ngân hàng BNP Paribas cho rằng giá dầu khó có khả năng trở lại mức trước xung đột trong thời gian ngắn. Ngân hàng này nhận định, mức 75 USD/thùng có thể trở thành "mức giá sàn bền vững" trong bối cảnh nguồn cung vẫn chịu sức ép và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng.

Trước khi xảy ra xung đột, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 60-70 USD/thùng trong hai tháng đầu năm.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành hôm nay cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.