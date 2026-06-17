Mỹ - Iran hạ nhiệt căng thẳng, giá dầu xuống dưới 80 USD

(VTC News) -

Sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Washington có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Iran như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông, cho phép Tehran bán ngay lập tức dầu thô và nhiều sản phẩm dầu mỏ tinh chế, giá dầu bắt đầu quay đầu giảm mạnh hơn 5%.

Giá dầu Brent Biển Bắc nằm ở mức 78,96 USD/thùng, giảm 5,1%. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 5,8%, xuống còn 76,05 USD/thùng.

Ngọn lửa khí đốt trên giàn khoan dầu nằm cạnh lá cờ Iran ở vùng Vịnh. (Ảnh: Reuters)

Sau khi xuất hiện các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, một loạt ngân hàng đầu tư lớn, bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup lập tức điều chỉnh giảm dự báo giá dầu trong thời gian tới.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ cuối tháng 2 năm nay. Trước khi xung đột nổ ra, dầu Brent giao dịch ở mức khoảng 72 USD/thùng và dầu WTI ở mức 67 USD/thùng.

Trong những tháng sau đó, giá năng lượng toàn cầu liên tục biến động do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia trong ngành dầu mỏ và các công ty vận tải biển cảnh báo việc khôi phục hoạt động bình thường sau khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa sẽ cần thời gian. Tuy nhiên, tình hình vẫn được cải thiện nhiều so với kịch bản xấu nhất, tiếp tục giao tranh mà không có thời hạn cụ thể về việc mở cửa trở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Phố Wall có một ngày biến động trái chiều với chỉ số Dow Jones tăng lên mức kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp trong phiên đóng cửa.

Tâm điểm chú ý trong tuần này còn tập trung vào loạt quyết định của ngân hàng trung ương. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bắt đầu cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất khi hậu quả xung đột lan rộng khắp nền kinh tế lớn nhất thế giới.