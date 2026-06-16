Mỹ - Iran ký biên bản ghi nhớ về thoả thuận chấm dứt xung đột

Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự Thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận.

Một biển quảng cáo phản đối các hành động quân sự của Mỹ tại Iran. Ảnh: Reuters

Theo đó, bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ 6 tới, Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị Mỹ phong toả sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thoả thuận.

Ông Trump cho biết, Phó Tổng thống Vance sẽ tham dự lễ ký vào cuối tuần này và ông để ngỏ việc mình sẽ tham dự trực tiếp. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự lạc quan vào thị trường dầu mỏ và chứng khoán sau các thông tin tích cực về xung đột tại Trung Đông. Ông Trump hy vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Iran cũng sẽ trở nên tốt đẹp.

Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay, sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh trong nhiều tháng qua.

Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15/6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5%, xuống khoảng 80 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giảm khoảng 4,5%, còn gần 83 USD/thùng. Đây đều là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang.

Các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi, thường được xem là chỉ báo thay thế cho nhiên liệu hàng không, giảm khoảng 3%; giá xăng bán buôn giảm 4%; trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn mất khoảng 3%.

Thực tế, giá dầu đã giảm hơn 6% trong tuần qua khi các tín hiệu về một thỏa thuận giữa Washington và Tehran ngày càng rõ ràng. Sau khi hai bên chính thức công bố đạt được khuôn khổ hòa bình, các nhà đầu tư tiếp tục bán ra do lo ngại về nguồn cung đã giảm đáng kể.