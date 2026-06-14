Giá xăng dầu hôm nay 14/6: Giá dầu thế giới đồng loạt đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến thực hiện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vì các cuộc đàm phán đạt được những bước tiến quan trọng với giới lãnh đạo Iran và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những nội dung mà các bên được cho là đã nhất trí.

Giá dầu đồng loạt đi xuống. (Ảnh: Punchg)

Ở một diễn biến khác, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm 7,2 triệu thùng, xuống còn 426,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/6.

Mức giảm này cao hơn đáng kể so với dự báo giảm 4 triệu thùng của các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu giảm hơn 3% khi các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Một nguồn tin phương Tây nói với Reuters vào thứ Sáu rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh có thể được ký sớm nhất vào Chủ nhật, trong đó Geneva là địa điểm có nhiều khả năng được lựa chọn nhất.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.