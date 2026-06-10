Giá xăng dầu hôm nay 10/6: Diễn biến trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu diễn biến trái chiều trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran hạ nhiệt sau khi hai bên thông báo ngừng bắn.

Bên cạnh đó, những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về khả năng cuộc chiến với Iran có thể sẽ kết thúc trong 2-3 ngày tới, khi các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối, cũng khiến thị trường tin rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu sẽ giảm bớt

Hiện Iran vẫn tiếp tục hạn chế phần lớn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới trước khi nổ ra các cuộc xung đột.

Về phần mình, Washington cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Giá dầu diễn biến trái chiều. (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng tàu qua vùng Vịnh và lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang tăng trở lại, dù Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng.

Một yếu tố khác gây sức ép lên giá dầu là sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc. Trong tháng 5, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này giảm 29%, xuống mức thấp nhất trong 8 năm, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.