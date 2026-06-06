Giá xăng dầu hôm nay 6/6: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm khi giới đầu tư ngày càng tin rằng nguy cơ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đang suy giảm.

“Thị trường không còn nhìn thấy nguy cơ leo thang giữa các bên. Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết nhưng rõ ràng thị trường đang kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Công ty Petroleum Development Oman cho biết, hoạt động tại cảng Mina al Fahal vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày xuất khẩu khoảng 800.000-900.000 thùng dầu thô.

Mặc dù giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu vẫn hướng tới tuần tăng giá đầu tiên trong 3 tuần qua. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 1,18%, trong khi dầu WTI tăng khoảng 3,64%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đà tăng của dầu Brent vẫn bị kìm hãm bởi lượng tồn kho dầu lớn hơn dự kiến, hoạt động xuất khẩu được điều chỉnh linh hoạt và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay ở mức 1,2 triệu thùng/ngày, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông và việc eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, xuất khẩu dầu của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm, chủ yếu do tác động từ hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc cũng đang gây áp lực khiến giá dầu giảm xuống.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.