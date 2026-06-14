(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 14/6 và sáng 15/6 có 5 trận đấu. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Đức và Curacao trên sân NRG (Houston).

Cùng bảng E, Bờ Biển Ngà sẽ chạm trán Ecuador tại sân Lincoln Financial Field.

Ở bảng F, Hà Lan lần lượt đối đầu Nhật Bản trên sân Dallas, trong khi Thụy Điển gặp Tunisia tại sân BBVA (Mexico).

Trong khi đó, bảng H mở màn bằng cuộc đọ sức giữa Tây Ban Nha và Cape Verde trên sân Mercedes-Benz (Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 14/6 và sáng 15/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 15/6 0h Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6 15/6 3h Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6 15/6 6h Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6 15/6 9h Thuỵ Điển vs Tunisia VTV3, VTV6 15/6 23h Tây Ban Nha vs Cape Verde VTV3, VTV10, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng ở vòng bảng vào các năm 2018 và 2022, tuyển Đức quyết tâm trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử sau Brazil sở hữu 5 chức vô địch thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, "Cỗ xe tăng" đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trước thềm giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Curacao đang viết nên câu chuyện lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Dick Advocaat gặp vấn đề nơi hàng phòng ngự, đặc biệt sau màn trình diễn đáng quên trong thất bại trước Scotland hồi tháng 5.

Hà Lan đến World Cup 2026 với không ít hoài nghi về phong độ. Sau khi chuỗi 10 trận bất bại đứt đoạn bằng trận thua Algeria, "Cơn lốc mày da cam" tiếp tục thể hiện màn trình diễn thiếu thuyết phục khi phải chờ tới hai quả phạt đền ở cuối trận của Cody Gakpo mới vượt qua được tân binh Uzbekistan.

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế một ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Nhật Bản lại đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên đáng gờm. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu toàn thắng cả 6 trận gần nhất trước thềm giải đấu, trong đó nổi bật là những chiến thắng ấn tượng trước hai ông lớn Brazil và Anh.

Ecuador góp mặt tại World Cup 2026 bằng tấm vé trực tiếp sau khi cán đích ở vị trí thứ hai vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ xếp sau Argentina. Dù phải khởi đầu chiến dịch với việc bị trừ 3 điểm, đội bóng này vẫn tích lũy được 29 điểm, qua đó khẳng định sự lì lợm và ổn định trong suốt chặng đường vòng loại.

Ở phía bên kia, Bờ Biển Ngà cũng trở lại sân khấu World Cup theo cách đầy thuyết phục. Đại diện châu Phi dẫn đầu bảng F vòng loại CAF với 26 điểm sau 10 trận. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2014, "Những chú voi" tái xuất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thụy Điển là trường hợp đặc biệt của World Cup 2026 khi giành vé tới vòng chung kết dù không thắng bất kỳ trận nào ở vòng loại. Nhiệm vụ của HLV Graham Potter, giờ đây là duy trì thành tích thi đấu ấn tượng của đội bóng Bắc Âu, vốn đã vượt qua vòng bảng ở cả bốn kỳ World Cup gần nhất mà họ góp mặt kể từ năm 1990.

Trái ngược với hành trình đầy khó khăn của Thụy Điển, Tunisia thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng loại khu vực châu Phi. Đại diện Bắc Phi gần như không gặp trở ngại nào khi thắng 9 trong 10 trận. Họ khép lại chiến dịch với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục, bỏ xa đội xếp sau tới 13 điểm.

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội tuyển sáng giá nhất cho ngôi vương. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang duy trì phong độ hết sức ổn định khi trải qua 20 trận liên tiếp không biết đến thất bại, trong đó có 13 chiến thắng và 7 trận hòa.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde là hiện tượng thú vị của World Cup năm nay. Quốc đảo này đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua hàng loạt đối thủ giàu truyền thống ở vòng loại châu Phi để lần đầu tiên giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cape Verde đã lần lượt đánh bại Serbia và Bermuda cùng với tỷ số 3-0 trong các trận giao hữu gần đây.

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2026

Ngày 15/6

0h: Đức vs Curacao.

6h: Bờ Biển Ngà vs Ecuador.

Ngày 21/6

3h: Đức vs Bờ Biển Ngà.

7h: Ecuador vs Curacao.

Ngày 26/6

3h: Curacao vs Bờ Biển Ngà.

3h: Ecuador vs Đức.

Lịch thi đấu bảng F World Cup 2026

Ngày 15/6

3h: Hà Lan vs Nhật Bản.

9h: Thuỵ Điển vs Tunisia.

Ngày 21/6

0h: Hà Lan vs Thuỵ Điển.

11h: Tunisia vs Nhật Bản.

Ngày 26/6

6h: Tunisia vs Hà Lan.

6h: Nhật Bản vs Thuỵ Điển.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026

Ngày 15/6

23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

Ngày 16/6

5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.

Ngày 21/6

23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

Ngày 22/6

5h: Uruguay vs Cape Verde.

Ngày 27/6

7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.

7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.