Cầu thủ đầu tiên được VAR 'giải oan' kiểu mới tại World Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Mỹ trở thành đội đầu tiên hưởng lợi từ công nghệ VAR được sử dụng để sửa lỗi "nhầm lẫn danh tính" của cầu thủ tại World Cup 2026. Tình huống xảy ra với đội trưởng Tim Ream trong trận Mỹ thắng Paraguay với tỷ số 4-1 ở lượt đầu bảng D.

Phút 53 trận đấu trên sân Los Angeles, Tim Ream bị trọng tài Danny Makkelie rút thẻ vàng sau pha tranh chấp với Miguel Almiron ở sát đường biên ngang. Khi đó, Almiron ngã xuống khi va chạm với đội trưởng Mỹ.

Dù Ream phản ứng, trận đấu vẫn tiếp tục với quả đá phạt của Paraguay. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tổ VAR do trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Del Cerro Grande phụ trách phát hiện dấu hiệu bất thường và đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống.

Tình huống va chạm với Miguel Almiron khiến Tim Ream "nhận nhầm" thẻ vàng.

Sau khi kiểm tra băng hình, ông Makkelie đi đến kết luận hoàn toàn trái ngược với quyết định ban đầu. Chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Mỹ được hủy bỏ. Thay vào đó, Almiron nhận thẻ vì hành vi cố tình ngã nhằm đánh lừa trọng tài.

Đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng thành công quy định mới về "nhầm người" tại một kỳ World Cup. Trước giải đấu năm nay, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã chính thức thông qua việc mở rộng quyền hạn của VAR. Theo đó, VAR được phép can thiệp trong các trường hợp trọng tài xác định sai người phạm lỗi hoặc phạt nhầm cầu thủ.

Trước đây, VAR chủ yếu được sử dụng để xem lại bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hoặc lỗi nhận diện cầu thủ trong các tình huống nghiêm trọng. Từ kỳ giải năm nay, phạm vi can thiệp được mở rộng sang cả các thẻ vàng nếu xuất hiện sai sót rõ ràng.

Quyết định thay đổi của trọng tài mang ý nghĩa lớn với đội tuyển Mỹ. Nếu giữ nguyên thẻ vàng, Tim Ream sẽ phải bước vào những trận còn lại ở vòng bảng với nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ nữa.

Tại World Cup, các cầu thủ bị đình chỉ thi đấu một trận khi tích lũy đủ số thẻ vàng theo quy định. Vì vậy, việc được xóa thẻ giúp trung vệ kỳ cựu của Mỹ tránh khỏi áp lực không cần thiết trong phần còn lại của vòng bảng.