Nhận định bóng đá Qatar vs Thụy Sỹ, bảng B World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Qatar đấu với Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 14/6 trên sân Levi's, Santa Clara, California, Mỹ thuộc bảng B World Cup 2026. Qatar bước vào giải với mục tiêu cải thiện hình ảnh sau kỳ World Cup 2022 thất vọng, trong khi Thụy Sỹ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Theo Opta, Qatar chỉ có 8,3% cơ hội thắng, thấp hơn rất nhiều so với khả năng 76% của Thụy Sỹ.

Nhận định bóng đá Qatar vs Thụy Sỹ

Qatar dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Julen Lopetegui không còn áp lực chủ nhà như năm 2022, nhưng họ vẫn phải chứng minh năng lực ở sân chơi lớn. Trước đối thủ mạnh nhất bảng, mục tiêu thực tế của Qatar có lẽ là hạn chế bàn thua và cố gắng kiếm điểm.

Thụy Sỹ có mặt ở World Cup lần thứ 13. Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thường xuyên vượt qua vòng bảng ở các giải lớn gần đây. Với kinh nghiệm và chất lượng đội hình vượt trội, Thụy Sỹ chịu áp lực phải giành 3 điểm ở trận mở màn.

Phân tích phong độ Qatar

Phong độ của Qatar trước World Cup không tốt. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 5 trận. Qatar không thắng 6 trận liên tiếp trước ngày ra quân, trong đó có các thất bại trước Ireland, Tunisia, Palestine và Zimbabwe.

Đội tuyển Qatar (Ảnh: Reuters)

Hàng công là vấn đề lớn của Qatar. Họ chỉ ghi 7 bàn trong 10 trận gần nhất và có tới 5 trận không ghi bàn. Trận hòa 0-0 với El Salvador ở màn chạy đà cuối cùng cho thấy đội bóng châu Á vẫn thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Qatar nhiều khả năng phải chơi thấp đội hình, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Akram Afif vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Anh có khả năng tạo đột biến ở biên trái, trong khi Edmilson Junior và Yusuf Abdurisag đem đến tốc độ ở các pha chuyển trạng thái.

Phân tích phong độ Thụy Sỹ

Phong độ của Thụy Sỹ ổn định hơn nhiều so với Qatar. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng châu Âu thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 1 trận. Họ ghi 22 bàn và thủng lưới 8 lần trong chuỗi này. Thất bại duy nhất là trận thua Đức 3-4 ở loạt giao hữu cuối tháng 3.

Thụy Sỹ cũng cho thấy sự chắc chắn ở vòng loại World Cup. Họ bất bại trong chiến dịch vòng loại, chỉ thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Trong 10 trận gần nhất, Thụy Sỹ có 5 trận giữ sạch lưới.

Sức mạnh của Thụy Sỹ nằm ở tuyến giữa giàu kinh nghiệm. Granit Xhaka và Remo Freuler giúp đội bóng này kiểm soát nhịp độ tốt, trong khi Manuel Akanji và Ricardo Rodriguez tạo sự ổn định cho hàng thủ. Trên hàng công, Zeki Amdouni có thể được ưu tiên đá trung phong, còn Ruben Vargas và Dan Ndoye là những phương án tạo tốc độ ở hai biên.

Thụy Sỹ đá giao hữu với Australia trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình

Qatar không có nhiều xáo trộn lớn về nhân sự. Mahmud Abunada có thể bắt chính. Pedro Miguel và Boualem Khoukhi dự kiến đá trung vệ. Trên hàng công, Akram Afif, Yusuf Abdurisag và Edmilson Junior nhiều khả năng là bộ ba được HLV Lopetegui lựa chọn.

Thụy Sỹ mất Christoph Baumgartner (rách gân cơ đùi thẳng, nghỉ thi đấu 5 tháng). Dù vậy, họ vẫn có nhiều lựa chọn ở nhóm tấn công. Breel Embolo là phương án giàu kinh nghiệm, nhưng Zeki Amdouni được dự đoán đá cao nhất. Gregor Kobel nhiều khả năng bắt chính, phía trước là hàng thủ có Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka tiếp tục là thủ lĩnh ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Qatar: Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Fathi, Gaber; Abdurisag, Afif, Edmilson.

Đội hình dự kiến Thụy Sỹ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Amdouni.

Dự đoán kết quả: Qatar 1-2 Thụy Sỹ.