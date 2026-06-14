Nhật Bản mơ vô địch World Cup, HLV Troussier nói thẳng hiện thực

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, phóng viên của tờ Number Web hỏi huấn luyện viên Philippe Troussier về đối thủ của đội tuyển Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026. Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh đội tuyển xứ mặt trời mọc có tham vọng vô địch World Cup trong tương lai gần, nhưng họ vẫn chưa thi đấu trận nào tại giải đấu lần này.

“Nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ của Nhật Bản ở vòng 1/16 sẽ là Brazil hoặc Morocco. Đó sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn”, phóng viên của tờ Number Web đặt câu hỏi. Phóng viên này còn cho rằng Nhật Bản thậm chí có thể gặp Pháp hoặc Đức.

Ông Troussier, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam, trả lời: “Có lẽ đội tuyển Nhật Bản sẽ phải đánh bại một trong hai đội là Brazil hoặc Morocco. Chắc chắn là rất khó khăn. Tôi từng nghĩ World Cup 2026 với 48 đội sẽ dễ thở hơn một chút, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Ngay cả khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển Nhật Bản vẫn phải cạnh tranh quyết liệt tại vòng 1/16, thay vì vòng 1/8 như ở kỳ World Cup trước”.

HLV Troussier thừa nhận ĐT Nhật Bản sẽ gặp khó khăn ở vòng knock-out của World Cup 2026

HLV Troussier phân tích về sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản và nhắc tới 2 ngôi sao vắng mặt vì chấn thương là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino: “Theo quan điểm của tôi, Minamino và Mitoma chiếm tới 50% sức mạnh của đội bóng. Đội tuyển Nhật Bản khi bước vào World Cup có hoặc không có họ sẽ là hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ ai cũng cảm nhận được điều đó.

Bên cạnh đó, những cái tên có thể truyền sự tự tin cho toàn đội lại là những cầu thủ hiện không có được 100% thể trạng, đó là Endo (đã chia tay đội tuyển Nhật Bản vì chấn thương) , Tomiyasu và Nagatomo. Họ mang lại niềm hy vọng cho đội bóng. Các cầu thủ trẻ thì chưa làm được điều này. Tất nhiên, các cầu thủ trẻ không hề tệ. Họ tràn đầy năng lượng, di chuyển năng nổ và cống hiến những màn trình diễn không toan tính. Nhưng tôi không nghĩ họ có thể duy trì ổn định phong độ ở đẳng cấp đó”.

Ông Troussier nói thêm: “Không có gì phải nghi ngờ về việc đội tuyển Nhật Bản có thể chơi một trận xuất thần trước bất kỳ đội bóng lớn nào trên thế giới. Nhưng để hỏi liệu họ có thể làm điều đó một cách ổn định hay không, thì tôi nghĩ chiều sâu đội hình hiện tại là chưa đủ”.

Đội tuyển Nhật Bản gặp Hà Lan ở trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

HLV Troussier cũng cảnh báo đội tuyển Nhật Bản sau trận thắng giao hữu 1-0 trước Iceland hôm 31/5. "Ngay cả khi chúng ta không thể rút ra được điều gì từ trận đấu với đội tuyển Iceland, thì cảm giác của tôi là đội tuyển quốc gia Nhật Bản suy yếu đi. Đội bóng thiếu đi cá tính, trông giống như một tập thể của những đứa trẻ vậy. Họ không biết phải làm gì và mỗi người lại tự đá theo ý mình. Hoàn toàn không có một bản sắc nào trong lối chơi của họ”, ông Troussier nhận định.

Nhà cầm quân người Pháp nói thêm: "Điều đầu tiên là phải đánh thức các cầu thủ dậy. Chiến thắng không đến chỉ từ tài năng đơn thuần của các cầu thủ. Sự quyết liệt, cá tính và tinh thần tập thể mới là những yếu tố mang lại thắng lợi. Đặc biệt là lối chơi khi không có bóng của họ, các cầu thủ có thể chạy được bao nhiêu khi không kiểm soát bóng. Đó mới là nơi chiến thắng được tạo ra”.

HLV Troussier cho rằng đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp khó trước các đối thủ chơi với khối đội hình lùi sâu: “Tôi không hề nghi ngờ việc Nhật Bản có thể tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, luôn có những chiếc bẫy được giăng sẵn trong các trận đấu gặp những đối thủ như Iceland, Tunisia hay Thụy Điển. Nhật Bản thường không thể triển khai những đợt tấn công hiệu quả trước các đội bóng chủ động chơi với một khối đội hình lùi sâu (low block)".

Đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F tại World Cup 2026 và sẽ lần lượt gặp đội tuyển Hà Lan (15/6), đội tuyển Tunisia (21/6) và đội tuyển Thụy Điển (26/6).