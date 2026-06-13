Bắt giữ hai nghi phạm trộm đồ đội tuyển Anh ở World Cup

(VTC News) -

Theo ESPN, cảnh sát Kansas City đã bắt giữ hai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra sau khi một số vật dụng của đội tuyển Anh bị đánh cắp.

Vụ trộm xảy ra khi trang thiết bị của đội tuyển Anh được vận chuyển bằng xe tải nhỏ từ West Palm Beach, Florida tới đại bản doanh Swope Soccer Village ở Missouri, nơi họ sẽ đóng quân ít nhất trong ba tuần tới.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng địa phương. Cảnh sát Kansas City sau đó đã lập tức vào cuộc điều tra.

Trong thông báo chính thức, cơ quan này xác nhận: “Chúng tôi đang điều tra một vụ nghi trộm thiết bị từ xe chở đồ của đội tuyển, sau khi chiếc xe đến Kansas City vào tối nay với một số vật dụng bị mất. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và hai người có liên quan đã bị tạm giữ”.

Hiện nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về các nghi phạm cũng như chưa xác nhận liệu có thu hồi được tài sản nào hay không.

Đội tuyển Anh bị mất trộm đồ chỉ vài ngày trước khi ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đội tuyển Anh vừa kết thúc đợt tập huấn tại Palm Beach Gardens, bang Florida, trước khi di chuyển đến Kansas City để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng.

Đội ngũ nhân viên của đội tuyển Anh đã đóng gói toàn bộ trang thiết bị tập luyện thiết yếu để di chuyển tới đại bản doanh chính thức tại World Cup 2026.

Nguồn tin cho biết đội ngũ hậu cần của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang hoàn tất việc kiểm kê nhằm xác định chính xác số lượng món đồ bị đánh cắp. Các món đồ bị lấy cắp được cho là bao gồm quần áo tập luyện cùng một số trang thiết bị phục vụ đội tuyển.

Dù xảy ra sự cố, kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của tuyển Anh dự kiến không bị ảnh hưởng đáng kể. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn sẽ tham gia buổi tập vào chiều 13/6 trước khi ra quân ở bảng L gặp Croatia tại Dallas ngày 17/6.

Với việc cảnh sát đã bắt giữ hai người và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, giới chức Anh hy vọng vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ để toàn đội tập trung hoàn toàn vào mục tiêu chinh phục World Cup 2026.