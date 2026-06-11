Cựu sao Man Utd nói lý do đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup 2026

(VTC News) -

“Đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi không nghi ngờ gì khả năng vượt qua vòng bảng, điều khá đơn giản với họ. Nhưng liệu đội tuyển Anh có vô địch World Cup không? Hoàn toàn không", Roy Keane nhận định trong chương trình bình luận bóng đá tên "Overlap".

Cựu cầu thủ Manchester United phân tích: “Khi nhìn vào đội hình, đặc biệt là hàng phòng ngự, tôi không bị thuyết phục. Tôi chỉ không thấy sự chắc chắn trong một trận then chốt ở tứ kết, bán kết, dù họ phải rượt đuổi tỷ số hay bảo vệ lợi thế. Các trung vệ mới là điều khiến tôi lo lắng”.

Đội tuyển Anh thắng Costa Rica trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tuchel đưa ra một số quyết định táo bạo khi chọn danh sách 26 cầu thủ, với những cái tên như Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold và Lewis Hall nằm trong nhóm bị nhà cầm quân người Đức gạch tên. Theo Keane, quyết định này có thể khiến đội tuyển Anh gặp khó khi tiến sâu ở World Cup 2026.

“Có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc bao nhiêu cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí. Điều đó ổn ở vòng bảng, nhưng khi bước vào các trận knock-out gặp những đội mạnh, bạn cần những cầu thủ xuất sắc ở vị trí của họ, chứ không phải kiểu biết mỗi thứ một chút”, cựu đội trưởng Man Utd nói.

Đồng đội cũ của Roy Keane ở câu lạc bộ, cũng là từng là thành viên của đội tuyển Anh - Gary Neville - có chung quan điểm. Ông cho rằng đội tuyển Anh có điểm yếu ở hàng phòng ngự, cụ thể là khả năng kết nối của các hậu vệ.

“Xét từng cá nhân, một số cầu thủ Anh rất xuất sắc. Nếu nói về một tập thể, một hàng hậu vệ bốn người, đội hay nhất ở World Cup là đội phòng ngự tốt nhất. Tôi không thấy hàng hậu vệ bốn người của tuyển Anh là một tập thể.

Tôi thích từng cầu thủ về mặt cá nhân, nhưng với tư cách một hàng thủ bốn người, tôi nghĩ hai tiền vệ trung tâm sẽ phải làm rất nhiều việc để bảo đảm họ che chắn các khoảng trống. Tôi thấy họ không có đủ khả năng tư duy về trận đấu và sự hiểu biết về những thời điểm quan trọng nhất trong việc giữ sự gắn kết của một hàng thủ bốn người”, Gary Neville bình luận.

Cựu hậu vệ người Anh giải thích thêm rằng xét về mặt cá nhân, mỗi hậu vệ của "Tam sư" đều có đẳng cấp cao, đủ để thi đấu cho các đội bóng hàng đầu. Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi kết hợp với nhau và phải chơi theo phong cách mà huấn luyện viên Thomas Tuchel áp đặt.

“Khía cạnh phòng ngự của đội hình tuyển Anh khiến tôi lo lắng. Điều khiến tôi sợ nhất, cũng là điều đã khiến chúng ta trả giá trong nhiều năm qua, là khi chúng ta thi đấu trong những điều kiện ở giai đoạn sau của giải, lúc chúng ta hơi mệt và các đội khác giữ bóng, đội tuyển Anh không thể vượt qua trận đấu đó.

Điều đó sẽ lại xảy ra với đội hình mà ông ấy đã chọn. Chúng ta không phải là đội kiểm soát bóng ở giải đấu này. Chúng ta là đội phản công khi gặp các đội hàng đầu", Gary Neville phân tích, nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh không thể chơi kiểm soát bóng với những cầu thủ tấn công như Marcus Rashford và Anthony Gordon, trong khi Declan Rice và Elliott Anderson cũng không phải những tiền vệ hàng đầu về kỹ năng này.

Đội tuyển Anh thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 lúc 3h ngày 18/6 (giờ Việt Nam), gặp Croatia.