Giá xăng dầu hôm nay 12/6: Đồng loạt giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran. Động thái này làm gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng giữa Mỹ, Israel với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vì các cuộc đàm phán đã đạt được những bước tiến quan trọng với giới lãnh đạo Iran và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những nội dung mà các bên được cho là đã nhất trí.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Tehran chưa phê duyệt bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sắp đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng sau đó lại tiếp tục đưa ra các lời đe dọa khi Tehran không chấp nhận những yêu cầu của Washington.

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Ngày 11/6, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ giáng đòn “rất mạnh” vào Iran. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Iran và quan chức phương Tây cho biết cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Cơ quan Hàng hải Iran ngày 11/6 tuyên bố "đóng cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền cố gắng đi qua khu vực này sẽ bị tấn công.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ cho biết trên mạng xã hội X rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục di chuyển ra vào eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cũng khẳng định không có tàu chiến nào của nước này bị tấn công tại khu vực. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu Mỹ hoạt động gần eo biển đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.