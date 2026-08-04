Ống máu xuất hiện màu lạ, chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân khiến bác sĩ lo ngại

(VTC News) -

Bệnh nhân nam (40 tuổi, trú xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vừa được Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê điều trị thành công sau khi được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Theo người bệnh, anh có tiền sử uống nhiều rượu trong thời gian dài, từng hai lần điều trị viêm tụy và mắc viêm loét dạ dày. Ba ngày trước khi nhập viện, anh xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, đau âm ỉ vùng thượng vị kèm cảm giác nóng rát sau xương ức. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu bất thường ngay từ mẫu máu. Chỉ ít phút sau khi lấy máu, ba ống máu của bệnh nhân đã xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa trải qua quá trình ly tâm, gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu ở mức rất cao.

Ống máu xuất hiện màu lạ, chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân vượt ngưỡng. (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng khoảng 12 lần so với giới hạn bình thường, triglycerid tăng khoảng 9 lần và đặc biệt chỉ số GGT tăng tới khoảng 38 lần, phản ánh tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng liên quan đến việc lạm dụng rượu kéo dài.

Siêu âm ổ bụng còn ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ và nhu mô tụy giảm âm.

Từ các kết quả thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan đến lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp. Người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc bảo vệ gan, thuốc điều trị viêm dạ dày, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, đồng thời được theo dõi chặt chẽ chức năng gan và tư vấn ngừng hoàn toàn việc sử dụng rượu bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau bụng, nóng rát sau xương ức giảm đáng kể, người bệnh ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, việc mẫu máu xuất hiện lớp huyết tương trắng đục ngay sau khi lấy máu, ngay cả khi chưa ly tâm, là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu rất cao. Khi nồng độ triglycerid tăng quá mức, huyết tương sẽ chuyển sang màu trắng đục do chứa nhiều hạt mỡ trong máu.

“Tăng triglycerid không chỉ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn có thể gây viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, tổn thương gan, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời”, bác sĩ Phong cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế, tốt nhất là không sử dụng rượu bia; xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể lực, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng gan cũng như các chỉ số mỡ máu. Đối với những người có tiền sử uống rượu bia kéo dài, béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu, việc tầm soát và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.