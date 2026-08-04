Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 1h ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng Đông và duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 13h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

“Dự báo, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều tỉnh miền Bắc trong những giờ tới khi hứng mưa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Thái Nguyên, Cao Bằng 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.