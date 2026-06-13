Giá xăng dầu hôm nay 13/6: Tiếp tục giảm, xuống dưới 90 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm và xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 khi các nhà giao dịch ngày càng tin rằng Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Một nguồn tin phương Tây nói với Reuters vào thứ Sáu rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh có thể được ký sớm nhất vào Chủ nhật, trong đó Geneva là địa điểm có nhiều khả năng được lựa chọn nhất.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bản ghi nhớ này vẫn chưa được ký kết và các nội dung trong đó vẫn có thể thay đổi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích Iran vào thứ Năm. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được các bên nhất trí thông qua.

Giá dầu thô đang trong xu hướng giảm. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn các nguồn tin thân cận với đội ngũ đàm phán của Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ với Mỹ đã thiết lập thời hạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran cũng như việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp của Washington.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định: “Các thông tin mới một lần nữa chi phối thị trường, khi niềm tin ngày càng tăng rằng Mỹ và Iran cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại”.

Tuy nhiên, ông Tamas Varga cũng lưu ý rằng tồn kho dầu toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm thêm. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn cần thời gian để khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu mỏ không bị gián đoạn.

OPEC cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ phục hồi trong thời gian tới. Tổ chức này dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2027 sẽ tăng thêm 1,73 triệu thùng/ngày, cao hơn 190.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.