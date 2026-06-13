(VTC News) -

Qatar đấu với Thụy Sỹ lúc 2h ngày 14/6 trong khuôn khổ bảng B World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận Qatar vs Thụy Sỹ, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Qatar đấu với Thụy Sỹ

Qatar gặp Thụy Sỹ trên sân Levi's, Santa Clara, California, Mỹ. Đây là trận đấu mở màn World Cup 2026 của cả hai đội tuyển. Theo đánh giá của Opta, Thụy Sỹ có cơ hội thắng cao vượt trội so với Qatar.

Đội tuyển Qatar dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Ở World Cup 2022, đội bóng Tây Á thi đấu với tư cách chủ nhà nhưng không để lại dấu ấn tích cực. Phong độ của Qatar trước giải không thật sự thuyết phục. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này chỉ thắng 1 trận. Họ hòa 4 và thua 5 trận còn lại. Chuỗi 6 trận không thắng trước ngày ra quân khiến Qatar khó tạo cảm giác an tâm cho người hâm mộ.

Vấn đề lớn nhất của Qatar nằm ở hàng công. Đội bóng này ghi rất ít bàn trong giai đoạn chuẩn bị. Nhiều trận, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trận hòa không bàn thắng với El Salvador ở màn chạy đà cuối cùng cho thấy Qatar vẫn thiếu sự sắc bén trong các pha xử lý cuối.

Đội tuyển Thụy Sỹ (Ảnh: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Thụy Sỹ được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí dẫn đầu bảng B. Đội bóng châu Âu có mặt ở World Cup lần thứ 13. Họ cũng thường xuyên vượt qua vòng bảng tại các giải đấu lớn trong nhiều năm gần đây.

Thụy Sỹ bước vào trận đấu với phong độ ổn định hơn Qatar. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của HLV Murat Yakin thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 1 trận. Họ ghi bàn đều đặn và phòng ngự chắc chắn. Tại vòng loại World Cup 2026, Thụy Sỹ bất bại và chỉ nhận 2 bàn thua sau 6 trận.

Thụy Sỹ có một tổn thất đáng chú ý khi Christoph Baumgartner vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng châu Âu vẫn còn nhiều lựa chọn để thay thế. Breel Embolo là phương án giàu kinh nghiệm, còn Amdouni có thể đem đến sự linh hoạt ở vị trí trung phong.

Xét tương quan lực lượng, Thụy Sỹ được đánh giá cao hơn Qatar ở hầu hết khía cạnh. Đội bóng châu Âu có kinh nghiệm, phong độ ổn định và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu. Qatar cần chơi tập trung trong phòng ngự và tận dụng tối đa các pha phản công nếu muốn tạo bất ngờ.

Cách xem trực tiếp Qatar đấu với Thụy Sỹ trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo lịch phát sóng được công bố, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Khán giả có thể theo dõi World Cup 2026 qua truyền hình truyền thống. Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể xem các trận đấu trên những nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân.

Trận Qatar vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 14/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Đây là trận đấu thuộc lượt đầu bảng B World Cup 2026. Bảng đấu này còn có Canada và Bosnia & Herzegovina.

Trên điện thoại, khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục "Sự kiện trực tiếp". Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Cách xem World Cup 2026 trên máy tính là truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo (vtvgo.vn). Ngay tại trang chủ, mục "Sự kiện trực tiếp" sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.