Kết quả Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà thoát thua

(VTC News) -

Canada hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 trong trận đấu thuộc bảng B World Cup 2026 diễn ra sáng 13/6 tại Toronto. Jovo Lukic đưa đội bóng châu Âu vượt lên trong hiệp một, trước khi Cyle Larin ghi bàn gỡ hòa cho Canada ở cuối trận.

Canada vất vả giành 1 điểm trước Bosnia & Herzegovina. (Ảnh: Reuters)

Canada kiểm soát bóng nhiều hơn và dứt điểm nhỉnh hơn, nhưng không thể giành chiến thắng trên sân nhà. Đội bóng Bắc Mỹ cầm bóng 61%, tung ra 13 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,24. Bosnia & Herzegovina có 8 pha dứt điểm, 3 lần trúng đích nhưng số cơ hội nguy hiểm họ tạo ra không thua kém đối thủ.

Bosnia & Herzegovina nhập cuộc khá tốt. Amar Memic và Jovo Lukic có cơ hội trong những phút đầu, trước khi Lukic đánh đầu đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Maxime Crepeau ở phút 13. Canada đáp trả bằng pha bỏ lỡ đáng tiếc của Jonathan David ở phút 17, khi cú sút cận thành của anh bị Nikola Vasilj cản phá.

Video: Bosnia & Herzegovina mở tỷ số

Bước ngoặt hiệp một đến ở phút 21. Từ một quả phạt góc, Sead Kolasinac bật cao chuyền bóng bằng đầu để Jovo Lukic dứt điểm tung lưới Canada, giúp Bosnia & Herzegovina dẫn 1-0.

Canada cầm bóng 66% trong hiệp một và hưởng tới 9 quả phạt góc, nhưng hiệu quả tấn công không cao. Đội chủ nhà nhiều lần đưa bóng vào vòng cấm, song các pha dứt điểm của Jonathan David, Alistair Johnston và Derek Cornelius đều không thể tạo ra bàn gỡ hòa.

Video: Canada gỡ hòa

Sau giờ nghỉ, Canada tiếp tục đẩy cao đội hình. Richie Laryea có cú sút bị hậu vệ làm đổi hướng đưa bóng dội cột dọc ở phút 53. Bosnia & Herzegovina cũng có cơ hội từ các tình huống cố định, đáng chú ý là pha đánh đầu vọt xà của Tarik Muharemovic.

Phút 78, những thay đổi của Canada phát huy tác dụng. Promise David chuyền bóng cho Cyle Larin trong vòng cấm. Cú sút của Larin - cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển Canada - chạm hậu vệ đổi hướng, khiến thủ môn Vasilj không thể cản phá. Những phút cuối, Canada tiếp tục gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn. Sau 7 trận đấu tại World Cup, Canada vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên.

Canada 1 1 Bosnia & Herzegovina Larin 78' 21' Lukic

Số liệu thống kê trận Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina.