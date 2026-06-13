Sân vận động 'ma ám' xây trên mộ cổ ở World Cup 2026

(VTC News) -

Khi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, sân Hard Rock ở Miami không chỉ thu hút sự chú ý bởi những trận cầu đỉnh cao mà còn bởi một câu chuyện kỳ lạ đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Nhiều người hâm mộ tin rằng sân vận động này đang bị "ma ám" vì được xây dựng trên một khu nghĩa địa cổ của người bản địa Mỹ.

Từ nghĩa địa cổ đến sân vận động hiện đại

Sân Hard Rock, sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins, là một trong những địa điểm đăng cai World Cup 2026. Nơi đây sẽ tổ chức bảy trận đấu, trong đó có trận Scotland gặp Brazil ở bảng C cùng một trận tứ kết và trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, điều khiến Hard Rock nổi tiếng không chỉ là thể thao.

Sân Hard Rock ở Miami được xây dựng trên một khu nghĩa địa cổ của người bản địa Mỹ. (Ảnh: AP)

Trong quá trình xây dựng sân vào năm 1985, các công nhân đã phát hiện nhiều di cốt và hiện vật của người bản địa Mỹ dưới lòng đất. Các cuộc khảo sát sau đó cho thấy khu vực này từng là nơi chôn cất của người Tequesta cho đến khoảng năm 800. Sau đó, vùng đất tiếp tục được người Seminole sử dụng cho đến giữa thế kỷ XIX. Phát hiện này khiến các nhà khảo cổ phải tham gia khai quật và sàng lọc các hiện vật tìm thấy. Sau đó, nhiều hiện vật được đưa đi nghiên cứu hoặc trưng bày trong các bảo tàng địa phương.

Từ những phát hiện khảo cổ kể trên, một số người hâm mộ bắt đầu truyền tai nhau rằng sân Hard Rock đang mang theo một "lời nguyền". Nguyên nhân xuất phát từ thành tích đáng thất vọng của Miami Dolphins trong gần bốn thập kỷ qua. Kể từ khi chuyển đến sân mới, đội bóng này chưa từng giành thêm chức vô địch Super Bowl và cũng chưa một lần trở lại giải đấu tranh chức vô địch hàng năm của Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ.

Đối với những người tin vào yếu tố tâm linh, việc nghĩa địa cổ bị xáo trộn trong quá trình xây dựng sân chính là nguyên nhân dẫn đến vận rủi kéo dài của Dolphins. Dĩ nhiên, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó. Phần lớn các chuyên gia xem đây chỉ là một câu chuyện được người hâm mộ thêu dệt để lý giải cho chuỗi thành tích kém thành công của đội bóng.

Sân vận động "ma ám" từng tổ chức sự kiện gì?

Bỏ qua những lời đồn đại, Hard Rock vẫn là một trong những sân vận động hiện đại và nổi tiếng của nước Mỹ. Không giống nhiều sân vận động World Cup 2026 nằm ở khu vực ngoại ô, Hard Rock tọa lạc tại Miami Gardens, thuộc vùng đô thị Miami rộng lớn và chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển từ trung tâm thành phố.

Công trình này được thiết kế bởi HOK, đơn vị kiến trúc từng tạo nên sân vận động MetLife ở New Jersey, sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, nhà thi đấu American Airlines của đội Miami Heat, cũng như nhiều sân bay và trụ sở kinh doanh khác trên khắp thế giới.

Sân vận động Hard Rock là sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. (Ảnh: Reuters)

Khánh thành năm 1987 với chi phí 115 triệu USD, sân Hard Rock có sức chứa gần 65.000 khán giả và từng tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao lớn như Super Bowl, chung kết Copa America 2024, giải quần vợt Miami Open và chặng đua F1 Miami Grand Prix.

Ngoài các sự kiện thể thao, nơi đây còn là điểm đến quen thuộc của những chương trình âm nhạc lớn với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như The Rolling Stones, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce, Coldplay và Taylor Swift. Hard Rock cũng từng tổ chức màn biểu diễn giữa giờ của Super Bowl với sự tham gia của Jennifer Lopez và Shakira.

Trước đó, sân được nâng cấp quy mô lớn vào năm 2015 với nhiều hạng mục mới như màn hình khổng lồ và các khu vực VIP. Sau đợt cải tạo này, sức chứa giảm từ khoảng 75.000 xuống còn 65.000 chỗ ngồi. Tại World Cup 2026, sau khi lắp đặt mặt cỏ đạt tiêu chuẩn FIFA, sân sẽ có sức chứa chính thức là 64.478 khán giả.

Khu vực xung quanh Hard Rock cũng gây ấn tượng bởi quy mô khổng lồ. Bãi đỗ xe rộng, đủ chỗ cho hơn 24.000 ô tô, 171 xe buýt, 90 xe cắm trại (RV), 85 xe limousine và thậm chí có cả sân đáp trực thăng.