Lý do khó tin khiến cựu đội trưởng Arsenal lỡ trận đấu World Cup 2026

(VTC News) -

Hãng tin Reuters cho biết tiền vệ Thomas Partey - ngôi sao của đội tuyển Ghana sẽ không thể đá trận khai mạc World Cup 2026 gặp Panama.

Lá đơn xin thị thực của Partey bị Canada từ chối. Hiện Partey đang dính một loạt cáo buộc liên quan đến hiếp dâm, tấn công tình dục song chưa được xét xử.

Trước đó, Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada khẳng định kiên quyết rằng các quyết định về thị thực đều được đánh giá độc lập, khách quan dựa trên các dữ kiện thực tế và luật pháp hiện hành.

Thomas Partey (áo đỏ) bị Canada từ chối nhập cảnh.

Liên quan đến trường hợp của Thomas Partey, FIFA xác nhận sự việc song "không tham gia vào các quy trình xét nhập cư của các nước chủ nhà, bao gồm cả việc xét duyệt thị thực...Chính phủ của nước chủ nhà quyết định ai được cấp thị thực và được phép nhập cảnh vào quốc gia của họ”.

Cựu đội trưởng Arsenal hiện đang ở Boston cùng các thành viên của đội tuyển Ghana và sẽ đủ điều kiện thi đấu trong các trận đấu tiếp theo thuộc bảng L, gặp Anh và Croatia tại Mỹ.

Cách đây nhiều tháng, Thomas Partey, bị truy tố với 5 tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục, liên quan đến 3 người phụ nữ. Cụ thể, 2 tội danh hiếp dâm liên quan đến một phụ nữ, 3 tội danh khác liên quan đến người phụ nữ thứ hai, và tội danh tấn công tình dục liên quan đến người còn lại.

Các vụ việc được cho là xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022. Cảnh sát London cho biết Partey sẽ phải hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Westminster vào ngày 5/8 tới.

"Lệnh truy tố được đưa ra sau cuộc điều tra do các điều tra viên tiến hành, bắt đầu từ tháng 2/2022 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo đầu tiên về hành vi hiếp dâm”, lực lượng cảnh sát cho biết.

Cầu thủ người Ghana đã gắn bó 5 năm với Arsenal sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid. Thời gian của anh ở Emirates bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương, nhưng anh vẫn ra sân 130 lần tại Premier League, trong đó có 35 trận ở mùa giải trước, ghi 4 bàn thắng.

Danh hiệu duy nhất của Partey với Arsenal là Siêu Cúp Anh 2023. Ở cấp đội tuyển, Partey ghi 15 bàn sau 53 trận.