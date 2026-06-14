Giá vàng hôm nay 14/6: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục đi lên sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng.

Theo chuyên gia Edward Meir của Marex, giá vàng hiện gần như bị chi phối hoàn toàn bởi các thông tin địa chính trị. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed. Nếu Fed phát đi thông điệp có thể tăng lãi suất, giá vàng có nguy cơ giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Từ khi xung đột Iran bắt đầu, giá vàng mất khoảng 20%. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Dữ liệu mới cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất trong 3 năm rưỡi do chi phí năng lượng leo thang. Hiện giới giao dịch đánh giá có khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.218 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trước cuộc họp của Fed, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn sau khi giá vàng giảm về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất. Đồng thời, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, cùng với việc công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới. Và nếu giá vàng "tạo đáy" mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Theo đó, dù xác suất chưa thực sự áp đảo, nhưng nhiều khả năng vàng đã hình thành vùng đáy ngắn hạn. Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng sẽ làm giảm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất. Kịch bản này chưa đủ để tạo ra một đợt tăng mạnh ngay lập tức, nhưng vẫn thiên về khả năng giá vàng sẽ cao hơn thay vì thấp hơn.