Bóng chuyền Việt Nam thâu tóm các giải cá nhân sau chức vô địch lịch sử

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã khép lại chặng 2 SEA V.Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại ĐT Thái Lan với tỷ số 3-2 (22-25, 25-23, 25-19, 19-25, 15-10) trong trận chung kết diễn ra tối 26/7 tại Jakarta (Indonesia), qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu.

Chiến thắng lịch sử trước đối thủ nhiều duyên nợ không chỉ giúp ĐT bóng chuyền nam Việt Nam bước lên ngôi cao nhất Đông Nam Á mà còn mang về các danh hiệu cá nhân danh giá.

Ngọc Thuân và Duy Tuyến được vinh danh sau chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 của ĐT bóng chuyền Việt Nam - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Nổi bật nhất là Nguyễn Ngọc Thuân, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ngoài danh hiệu MVP, tay đập của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn được xướng tên trong đội hình tiêu biểu ở vị trí Chủ công xuất sắc nhất, khẳng định vai trò đầu tàu trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Một tuyển thủ khác của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam là Trần Duy Tuyến cũng được vinh danh ở hạng mục phụ công xuất sắc nhất. Anh chia sẻ danh hiệu này với Hendra Kurniawan của Indonesia.

Đây là lần thứ tư Hendra Kurniawan được trao giải phụ công xuất sắc nhất tại giải. Trước đó, tay đập của CLB Jakarta LavAni Livin Transmedia từng giành danh hiệu này ở cả hai chặng mùa giải 2023 và chặng 1 mùa giải 2024.

Trong khi đó, đội á quân Thái Lan cũng có các VĐV giành giải cá nhân. Boonyarid Wongtorn được bình chọn là chuyền hai xuất sắc nhất, Napaden Bhinijdee nhận danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất, còn Pakkapong Kwangnok được vinh danh là libero xuất sắc nhất.

Campuchia cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu khi Voeurn Veasna được bầu chọn là một trong hai chủ công xuất sắc nhất của giải. Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển Indonesia đánh bại Campuchia để giành vị trí thứ ba chung cuộc.