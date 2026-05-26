Bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu top 4 châu Á

(VTC News) -

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức chương trình gặp gỡ “Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026”, nhằm khích lệ và động viên tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trước thềm giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách. Sự kiện diễn ra ngay trong ngày hội quân của đội tuyển, nhằm nhìn lại những bước tiến nổi bật của bóng chuyền Việt Nam trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở ra định hướng phát triển mới của bóng chuyền Việt Nam trong giai đoạn 2026, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và gắn kết mạnh mẽ hơn với cộng đồng người hâm mộ cũng như các đối tác doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VFV Dương Mạnh Tiến nhấn mạnh: “Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam định hướng đưa các giải đấu và trận đấu trở thành những sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp, qua đó tạo nguồn thu bền vững từ truyền thông, thương mại và hệ sinh thái người hâm mộ, thay vì chỉ khai thác giá trị các giải đấu theo mô hình truyền thống”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc liên tiếp trong năm.

Ngày 25/5, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã chính thức hội quân với 14 vận động viên xuất sắc nhất sau khi hoàn thành các giải đấu cấp CLB trong nước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc liên tiếp trong năm, bao gồm AVC Women’s Volleyball Cup 2026 tại Philippines, SEA V.League 2026, VTV Cup 2026, Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026).

Ông Lê Trí Trường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trong năm 2026: "Mục tiêu cốt lõi của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất (Top 4) của châu Á".

Giai đoạn 2023-2025 chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của đội tuyển dưới thời HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Năm 2023, tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt top 4 Giải vô địch châu Á sau chiến thắng lịch sử trước Australia ở tứ kết.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Dương Mạnh Tiến phát biểu tại sự kiện.

Ở đấu trường AVC Challenge Cup và AVC Nations Cup, tuyển Việt Nam thiết lập thế thống trị với ba chức vô địch liên tiếp từ năm 2023 đến 2025. Đặc biệt, tại AVC Nations Cup 2025 trên sân nhà, đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch với phong độ gần như tuyệt đối khi chỉ thua duy nhất một set trong cả giải. Thành tích này giúp đội tuyển lần đầu tiên lọt vào top 30 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), vươn lên hạng 28 thế giới và đứng thứ 4 châu Á.

Đà thăng hoa tiếp tục được nối dài tại SEA V.League 2025 khi tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để vô địch chặng 2. Thành tích này giúp đội tuyển vươn lên hạng 22 thế giới - thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, đội tuyển tiếp tục tạo dấu ấn lớn khi cán đích trong top 4 chung cuộc, cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc hàng đầu châu lục.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), tuyển nữ Việt Nam hiện đứng hạng 28 thế giới với 136,75 điểm, xếp thứ 4 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.