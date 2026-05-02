Cựu tuyển thủ Đức: Bóng chuyền Việt Nam phát triển nhanh

(VTC News) -

Ở mùa giải 2026, bóng chuyền nữ Việt Nam chào đón sự xuất hiện của nhiều ngoại binh mới, trong đó có cựu tuyển thủ Đức Ivana Vanjak. Cô đóng góp quan trọng vào chuỗi chiến thắng ấn tượng của Hà Nội Tasco Auto trong giai đoạn lượt đi của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ. Cô gái đến từ châu Âu cũng có những đánh giá đầy tích cực về môi trường thi đấu tại Việt Nam.

“Tôi nghĩ bóng chuyền Việt Nam đang phát triển khá nhanh. Mùa hè vừa rồi, đội tuyển quốc gia cũng thi đấu quốc tế nhiều hơn. Tôi cũng thấy ngày càng nhiều vận động viên nữ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu, nên rõ ràng là bộ môn này đang dần phát triển”, Ivana Vanjak nhận xét.

Cựu tuyển thủ Đức Ivana Vanjak cho rằng bóng chuyền Việt Nam đang phát triển khá nhanh. (Nguồn: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Phong cách thi đấu của các đội Việt Nam cũng là điều được đánh giá cao. Cựu tuyển thủ Đức nói thêm: “Với tôi, điều thú vị là lối chơi ở đây khá khác biệt, có nhiều miếng phối hợp tấn công đa dạng. Tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng, có nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang dần tiến bộ và giúp đội bóng ngày càng mạnh hơn qua từng năm”.

Hiện tại, Ivana Vanjak đã rời Việt Nam, tạm khép lại hành trình đầy cảm xúc cùng CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto. Dù vậy, tay đập người Đức cho biết cô rất mong có cơ hội trở lại Việt Nam trong tương lai. Theo Ivana, trải nghiệm thi đấu trong thời gian khoác áo Hà Nội Tasco Auto mang đến cho bản thân cô nhiều bất ngờ.

"Tôi rất muốn có cơ hội quay lại đội trong tương lai. Trải nghiệm lần này thực sự rất tích cực, thậm chí còn là một bất ngờ lớn với tôi. Trong thể thao thì khó nói trước điều gì, cứ chờ xem sao. Sẽ thật buồn nếu đây là lần duy nhất tôi thi đấu cho Việt Nam. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ có dịp quay trở lại", ngoại binh của Hà Nội Tasco Auto nói.

Ivana Vanjak sở hữu thể hình và thể lực vượt trội. (Nguồn: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Từ góc độ cá nhân, cô khẳng định mục tiêu xuyên suốt của mình luôn là chiến thắng. Tuy không đặt nặng những kế hoạch dài hạn, nhưng theo cô, việc tập trung tối đa cho từng trận đấu, chơi hết khả năng và giữ tinh thần tích cực mới là điều quan trọng nhất. Kết quả ra sao, cô sẵn sàng đón nhận sau khi đã nỗ lực hết mình.

Chính nhờ tinh thần ấy mà chỉ sau thời gian ngắn thi đấu tại Việt Nam, Ivana Vanjak đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình. Ở vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, cô góp công giúp Hà Nội Tasco Auto toàn thắng cả 7 trận. Tại Cúp Hùng Vương, tay đập người Đức dẫn đầu nhóm VĐV ghi nhiều điểm nhất giải, qua đó đóng vai trò quan trọng trong ngôi vô địch của đội bóng Thủ đô ngay trong lần đầu tham dự.

Sự xuất hiện của Vanjak được xem là mảnh ghép quan trọng giúp nâng tầm tấn công của Hà Nội Tasco Auto. Ở tuổi 30, cô sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m93, cùng các chỉ số chuyên môn ấn tượng như bật chắn 3m08 và bật đà lên tới 3m30 - những thông số thuộc nhóm nổi bật của bóng chuyền nữ quốc tế.