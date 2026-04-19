Kết quả bóng chuyền nữ VĐQG 2026: Hà Nội Tasco Auto toàn thắng

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB bước vào mùa giải 2026 với thể thức mới và số lượng đội được tinh gọn, qua đó nâng cao đáng kể chất lượng chuyên môn. Ngay ở vòng 1 nội dung nữ, Hà Nội Tasco Auto - đại gia của làng bóng chuyền Việt Nam - nổi lên như đội bóng ấn tượng nhất.

Ở lượt trận cuối vòng 1, Hà Nội Tasco Auto chạm trán Geleximco Hưng Yên trong một trận đấu không cân sức. Với lực lượng vượt trội cùng lối chơi ổn định, đội bóng Thủ đô nhanh chóng áp đặt thế trận và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0.

Chiến thắng này không chỉ giúp Hà Nội Tasco Auto khép lại vòng 1 với thành tích toàn thắng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng vô địch mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội bóng này trình diễn phong độ thuyết phục khi thắng 7 trận, giành 19 điểm và sở hữu tỷ số set ấn tượng 21:4.

Với kết quả này, Hà Nội Tasco Auto vững vàng ở ngôi đầu bảng và chính thức giành vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ngược lại, Geleximco Hưng Yên trải qua vòng 1 đáng quên khi toàn thua cả 7 trận, đứng cuối bảng xếp hạng.

Hà Nội Tasco Auto toàn thắng cả 7 trận vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB. (Nguồn: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Áp sát Hà Nội Tasco Auto là HCĐG Lào Cai - đội bóng cũng thể hiện phong độ rất cao với 6 chiến thắng và chỉ 1 thất bại, giành 16 điểm. Đây được xem là đối trọng đáng gờm nhất của đội bóng Thủ đô ở giai đoạn tiếp theo.

VTV Bình Điền Long An xếp thứ ba với 14 điểm sau 4 chiến thắng, trong khi Binh chủng Thông tin đứng thứ tư với 11 điểm. Đây là bốn cái tên đang tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.

Ở nhóm phía sau, LP Bank Ninh Bình và XMLS Thanh Hóa có cùng 3 chiến thắng nhưng lần lượt đạt 10 và 8 điểm. Vietinbank (Ngân hàng Công Thương) xếp thứ bảy với 6 điểm, còn Geleximco Hưng Yên đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

Năm 2026 đánh dấu bước thay đổi quan trọng khi giải chính thức mang tên Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB, cùng với đó là điều chỉnh lớn về thể thức thi đấu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng bảng được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về, nâng tổng số trận mỗi đội lên 14 (thay vì 7 như trước đây), hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn hơn. Giải đấu có sự tham gia của 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng. Sau đó, 4 đội đứng đầu bước vào vòng tranh chức vô địch, trong khi 4 đội còn lại thi đấu phân hạng. Đội xếp cuối sẽ xuống hạng A năm 2027. Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lên tới 2,28 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB sẽ diễn ra qua hai giai đoạn. Vòng I tổ chức từ ngày 6/4 đến 19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vòng II cùng các trận chung kết và xếp hạng nữ diễn ra từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long, trong khi nội dung nam sẽ tranh tài từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM.