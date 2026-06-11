Robot 'soái ca', 'nữ thần' gây sốt tại Trung Quốc

(VTC News) -

UBTech cho biết khoảng 3.000 robot đã được đặt mua kể từ khi chương trình mở bán trước bắt đầu ngày 2/6. Khách hàng cần đặt cọc 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10,9 triệu đồng) và có thể hoàn lại nếu hủy đơn hàng. Công ty dự kiến chính thức mở bán sản phẩm từ ngày 30/6 nhưng chưa công bố giá bán cuối cùng.

Hai phiên bản robot hình người U1 của UBTech. (Ảnh: Sixthtone)

Mẫu U1 được thiết kế như một người bạn đồng hành sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng trò chuyện và tương tác cảm xúc với người dùng. Robot có hai phiên bản nam và nữ, chỉ dành cho khách hàng trưởng thành.

Phiên bản nam cao 183 cm, nặng 42 kg, trong khi phiên bản nữ cao 168 cm và nặng 35,2 kg. Cả hai đều được trang bị 88 khớp chuyển động linh hoạt, bộ nhớ mã hóa, kết nối Wi-Fi và hệ thống AI cảm xúc. Thời lượng pin dao động từ hai đến bốn giờ cho mỗi lần sạc.

"Tôi nghĩ trong 10 hoặc 20 năm tới, thế hệ tiếp theo có thể sẽ yêu robot hình người", ông Zhou Jian, nhà sáng lập kiêm CEO UBTech, nói với truyền thông Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông cho biết công ty không hướng tới việc phát triển robot tình dục mà muốn tạo ra một người bạn đồng hành luôn ở bên người dùng, có thể trò chuyện, chơi trò chơi điện tử hoặc cùng xem các chương trình giải trí.

Hơn 2.000 robot U1 đã được đặt trước trên nền tảng thương mại điện tử JD.com. (Ảnh chụp màn hình)

UBTech là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng robot hình người tại Trung Quốc - quốc gia hiện chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu.

Theo Morgan Stanley, doanh số robot hình người sản xuất trong nước của Trung Quốc dự kiến tăng hơn gấp đôi trong năm nay, đạt khoảng 28.000 chiếc. Năm ngoái, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm khoảng 90% trong tổng số 13.000-16.000 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu.

Trong khi nhiều đối thủ quốc tế vẫn đang phát triển nguyên mẫu, các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu thương mại hóa nhiều dòng robot phục vụ giải trí, giáo dục và dịch vụ.

Từ năm 2023, công ty EX Robots tại tỉnh Liêu Ninh gây chú ý với các robot mô phỏng những nhân vật nổi tiếng như nhà thơ Lý Bạch hay nhà vật lý Albert Einstein, chủ yếu phục vụ bảo tàng và các điểm du lịch.

Tháng trước, công ty Noetix Robotics tại Bắc Kinh cũng giới thiệu robot hình người dạng bán thân phụ nữ với giá 99.900 nhân dân tệ (khoảng 364 triệu đồng), được quảng bá có khả năng giao tiếp và tương tác cảm xúc.

Robot hình người cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các sự kiện công cộng tại Trung Quốc. Tại Gala mừng Xuân năm nay, bốn công ty robot đã trình diễn công nghệ thông qua các tiết mục võ thuật, nhảy múa, hài kịch và thực hiện công việc gia đình.

Tháng 4, một robot Trung Quốc thu hút sự chú ý khi hoàn thành cự ly bán marathon tại Bắc Kinh với thành tích nhanh nhất từng ghi nhận đối với robot hình người.

Các chuyên gia cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành sẽ tập trung vào các ứng dụng thực tế trong gia đình và nhà máy, thay vì chỉ trình diễn công nghệ.

Giá robot hình người cũng đang giảm mạnh. Nếu vài năm trước mỗi sản phẩm có giá hàng triệu nhân dân tệ, hiện nhiều mẫu robot dành cho người tiêu dùng có giá chỉ từ vài chục nghìn nhân dân tệ.

Dòng Walker của UBTech, chủ yếu phục vụ mục đích công nghiệp, hiện có giá khoảng 6 triệu nhân dân tệ (gần 21,9 tỷ đồng) mỗi chiếc. Trong khi đó, robot Bumi của Noetix Robotics và R1 Air của Unitree được bán với giá lần lượt 9.998 nhân dân tệ (khoảng 36,4 triệu đồng) và 29.900 nhân dân tệ (khoảng 109 triệu đồng).